Dragnea, mesaj pentru Hellvig: Dacă nu reușește să facă schimbări, a stat degeaba la SRI

Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis duminică seară, la Antena 3, un mesaj directorului SRI, Eduard Hellvig, spunând că dacă acesta nu reușește să își convingă subalternii că nu trebuie să se implice în politică sau justiție, atunci a stat degeaba la SRI.

"Am avut perioade în care l-am certat (n.r.: pe Eduard Hellvig) și în continuare îi spun dacă nu reușește să facă schimbările acolo, dacă nu reușește să îi facă pe cei din SRI să înțeleagă că tebuie să facă doar atribuțiile prin lege, nu influențe în partide și parchete, înseamnă că a stat degeaba cât a stat acolo la SRI", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

"Acolo SRI poate să ia decizii serioase. Acolo sunt reguli militare. Au luat decizia. Se pune în practică. Poate așa a lăsat impresia asta George Maior. Direcotrul SRI are atribuții foarte importante, are puterea maximă în SRI. Nu poate încălca regulile, dar are puterea maximă. Acolo nu se poate lua nicio decizie fără directorul SRI. Tot ce s-a întâmplat acolo a fost aprobat de Maior. La fel și acum. Să nu creadă cineva că acolo sunt niște vaze care sunt din când în când udate", a mai spus liderul PSD, potrivit Mediafax.