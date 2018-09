Băsescu, la B1TV: E nepermis ca de negocierea cu Exxon și OMV să se ocupe președintele Camerei Deputaților

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, miercuri seară, că nicăieri în lume nu s-a mai văzut ca de negocierile legate de exploatarea gazelor în Marea Neagră, cu companiile petroliere Exxon și OMV să se ocupe președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, care nu are atribuții în acest sens, potrivit Mediafax.

"Este nepermis ca de negocierea cu companiile să se ocupe președintele Camerei Deputaților. Unde în lume ați mai văzut așa ceva? Ce atribuțiuni are preșdintele Camerei Deputaților ca să primească pe Exxon și OMV? Am început să avem comportament de stat bananier. Sunt alte instituții care trebuie să se ocupe cu legea offshore", a afirmat Traian Băsescu, miercuri, într-o intervenție telefonică la postul B1Tv.

Întrebat de ce Liviu Dragnea, a făcut pași în spate în adoptarea de către Parlament a Legii offshore și dacă l-a forțat cineva să aibă această acțiune, Băsescu a răspuns: "Putem presupune orice. El a lăsat să se vadă că este jupânul acestei legi, însă această lege nu trebuie să plece de la premisa ce fac cu redevențele, ci ce fac cu gazele."

Fostul șef al statului și actual senator al PMP a criticat și Guvernul pentru că nu a venit cu o strategie prin care România să poată valorifica gazele din Marea Neagră.

"Aș fi vrut să aud la Guvern un program cu prioritate a gazelor fie onshore, fie offshore în economia românească. Trebuie să am o strategie pentru o reluare a industrializării gazelor din România. Cel mai important lucru este ce facem cu această avuție națională. O exportăm și suntem o simplă țeavă prin care trece această materie primă sau o valorificăm noi. Dacă aș fi guvern aș spune «vreau să valorific această avuție națională». Aș demara un nprogram de extindere a aprovizionării populației cu gaze. Am petrochimia oprită. S-au oprit combinatele noastre. Am termocentrale care merg pe păcură. Trebuie făcută conversia și trecute pe gaze, ceea ce e relativ ieftin comparativ cu avantaje. Am transportul public. De ce nu trec pe gaze comprimate lichefiate autobuzele", a explicat Băsescu.

Acesta a vorbit și despre proiectul Brua, discutat în cadrul Summitului Celor Trei Mări care a fost organizat în această lună de președintele Klaus Iohannis, precizând că Uniunea Europeană deja finanțează dezvoltarea gazoductului pe coridorul de transport Bulgaria-România-Ungaria-Austria.

"Și cu exportul acesta e mare cântec pentru că, spre exemplu, marele proiect Brua, care am auzit acum de la Conferința celor 3 mări că va fi susținut financiar de Uniunea Europeană. Acest proiect e finanțat de UE de 2 ani. Sunt 170 milioane de euro grant de la UE", a conchis Traian Băsescu.

Senatul a adoptat, luni, Legea offshore, care stabilește modul de exploatare a gazelor din Marea Neagră, proiectul fiind adoptat cu noi amendamente. Inițiativa legislată a fost adoptată în urmă cerererii de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis.

Cu toate că liderul PSD, Liviu Dragnea, afirma că Legea offshore va fi adoptată de Parlament săptămâna aceasta, votul decizional al Camerei Deputaților nu a fost dat pe inițiativa legislativă.

Astfel, președintele Comisiei de industrii, Iulian Iancu (PSD) a anunțat, în timpul dezbaterilor de marți pe proiectul legii offshore că a hotărât, în urma discuției purtate cu Liviu Dragnea, amânarea adoptării pentru săptămâna viitoare, aceasta fiind „o săptămână de studiu”.