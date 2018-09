Adina Florea: Augustin Lazăr pare că își exercită funcția mai mult decât excesiv, cu rea credință

Adina Florea a anunțat, vineri seară, că a fost avertizată de către surse judiciare avizate că va exista o presiune a procurorului general în ceea ce privește numirea ei la șefia DNA, acuzându-l pe Augustin Lazăr că își exercită funcția excesiv și cu rea-credință potrivit Mediafax.

"Au fost chiar surse judiciare avizate, ca să folosesc un termen consacrat în presă, cel puțin într-o parte a presei scrise, care m-au avertizat să am mare grijă pentru că există o anumită presiune din partea procurorului general. Mi s-a spus că DNA nu este DIICOT, mi s-a spus că vor fi surprize mai mari sau mai mici, dar așa cum am spus și în Secția pentru Procurori, nu m-am gândit niciun moment că surprizele vor fi de o asemenea anvergură", a declarat Adina Florea, la Antena 3.

Propunerea lui Tudorel Toader pentru conducerea DNA a mai precizat că Augustin Lazăr ar trebui să se abțină din a face orice demers în ceea ce privește numirea sa la DNA, având în vedere că este unul dintre semnatarii protocolului din decembrie 2016 încheiat de Ministerul Public cu SRI și că dosarul deschis după publicarea protocolului pe Facebook-ul lui Darius Vâlcov este instrumentat tot de Parchetul General.

"Are un interes personal evident. Dumnealui este semnatarul acestui protocol, prin urmare ar trebuie să se abțină să facă orice demers. Ar putea ca acest dosar instrumentat de Parchetul General să fie în continuare instrumentat de orice altă structură, dar nu de Parchetul General. (...) Pare că își exercită funcția mai mult decât excesiv, cu rea credință în condițiile în care există acest dosar penal pe rol, dosar penal care nu s-a finalizat, despre care dumnealui a susținut că nu are cum să îl lege de persoana mea și atunci deși există acest dosar penal pe rol, iată sesizează cu o grabă nemaivăzută Inspecția Judiciară în condițiile în care, de regulă, Inspecția Judiciară, în condițiile în care există un dosar penal pe rol, nu am întâlnit situații în care să facă verificări, dar poate că de data asta vom avea o noutate", a completat Adina Florea.

Adina Florea, care provine de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, a fost audiată ca martor la Parchetul General în dosarul referitor la provenienţa potocolului secret dintre SRI și Parchet. Anterior, procurorul general anunţase că există o verificare la acest parchet în urma informaţiilor din spaţiul public potrivit cărora protocolul secret încheiat în decembrie 2016 între SRI și Parchetul General, publicat de Darius Vâlcov pe Facebook, ar proveni de la această structură.

Joi, Adina Florea trebuia să susţină interviul în cadrul Secției pentru Procurori a CSM, însă audierea a fost amânată pentru data de 8 octombrie.