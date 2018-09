LIVETEXT Președintele PSD, Liviu Dragnea: După referendum se va discuta despre parteneriatul civil / Iohannis s-a lăudat că va da jos acest guvern de stânga

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus duminică, invitat la România TV, că procurorii nu investighează decât jandarmii, nu și pe protestatarii violenți, care au vrut să ocupe Guvernul, care au acționat la semnalul președintelui Iohannis. De asemenea, acesta a anunțat că după referendum se va discuta despre un parteneriat civil.

HotNews transmite LIVETEXT cele mai importante declarații ale liderului PSD:

despre modificarea Constituției

- PSD face o campanie de informare a populației pentru a ajuta populația României ce înseamnă Da și ce înseamnă Nu. Unii au încercat să manipuleze că întrebarea este neclară, ca Parlamentul să facă și alte modificări. Legea este clară. Nu se poate formula altfel. Unii spun că există deja această prevedere în Codul Civil, dar se poate modifica ordicând.Merg la Referendum, educația mea ortodoxă, de copil crescut la sat mă face să spun Da, pentru că așa văd eu societatea românească. Nu este un referendum al PSD-ului, al Guvernului, ci a 3 milioane de români. Eu personal și PSD nu avem absolut nimic împotriva minorităților sexuale. Suntem toleranți, dar asta nu are legătură cu definiția căsătoriei- Se pune problema adopțiilor de copii. Cred că un copil să fie adoptat de un bărbat și o femeie. Modificarea Constituției nu aduce niciun dezavantaj pentru familiile monoparentale- Prin familia tradițională înțeleg, bărbat, femei și copil- li s-au adresat întrebări despre referendum domnului Tăriceanu și doameni Viorica Dăncilă la Bruxelles. Și eu am fost întrebat. Dar inițiativa celor peste 3 milioane de cetățeni nu poate fi trecută sub tăcere-cred că este un referendum pozitiv- este temerea multora că se poate întâmpla ce s-a întâmplat în alte țări, să se legalizeze de exemplu căsătoria între un om și un animal- indiferent cum pot fi unii părinți, copilul se naște tot dintr-un bărbat și o femeie- (Legea ) este deja gata, după mai multe discuții, am hotărât ca după acest referendum să se discute acest tip de parteneriat civil, dar fără posibilitatea de adopții- Doamna Viorica Dăncilă a spus (la Bruxelles) că PSD va organiza acțiuni de informare civică, nu ne interesează să avem vreun câștig electoral. Nu cu ideea de a confisca acest referendum. Doamna Dăncilă a spus ce va spune și la Strasbourg. Depinde cât va putea spune, pentru că are la dispoziție 5 minute, cu întrebări și răspunsuri. În cinci minute să îți aperi țara.- Legile justiției au fost adoptate după o largă discuție publică. În final, au ieșit de la controlul CCR. În integralitate sunt constituționale, ceea ce e f important. Niciuna dintre legi nu afectează independența justiției. Dă posibilitatea ca justiția să funcționeze mult mai bine.- Nu există nicio altă țară din UE unde să fi existat protocoale între serviciile de informații și instituțiile din justițienu se va aplica nici în cazul Ungariei.- Au folosit o fotografii din alte țări (cu privire la protestul din 10 august)- Traian Băsescu a făcut multe greșeli în mandatele lui, dar nu și-a denigrat niciodată țara. S-a bătut ca orice lider european să înțeleagă că țara are dreptul să își adopte singură legile. S-a bătut pentru orice ar fi putut crea avantaj și să blocheze tot ce ar fi putut crea dezavantajNici el, nici partidul care îl susține nu pot veni cu un proiect. Nu pot veni decât cu scandal.- 2019, anul în care va continua creșterea veniturilor pentru populație, pensiile se vor mări, vor începe marile investiții. La o întrebare simplă adresată lui, ce a făcut în cinci ani de zile, doar scandal. Singura șansă este să dărâme PSD.- Mijloacele folosite de Iohannis sunt nelegale și neconstituțioanle. A folosit oameni din instituții. A folosit minciuna, scandalul, dezbinarea, strada, un front extern alimentat în permanență cu minciuna. Noi nu avem o rețea externă.- pe 23 octombrie trebuia să aibă loc dezbaterea și eventual o rezoluție sau nu. A tras sfori să nu se pună problema când e acolo. Nu s-a zbătut ca să se oprească rezoluția.- cred că a încercat să ajungă la Tăriceanu, dar n-are nicio șansă.- s-a lăudat că va da jos acest guvern de stângamă delimitez de tipul ăsta de atitudini, atât împotriva forumului german, cât și împotriva altor minorități . Nu sunt de acord cu tipul ăsta de acțiuni. Comunitatea germană contribuie mult la dezvoltarea acestei țări .- L-a certat doamna prim-ministru. Domnul Vâlcov are multe calități, a contribuit la planul de guvernare, dar ce a făcut este nepermis. Și-a cerut scuze, scuzele nu pot repara ce a făcut, dar sper că nu va mai aibă astfel de atitudini, noi nu am fost așa. Nu suntem radicali.Nu știu. Nu știu cum s-a organizat doamna ministru. Avem un grup de lucru care evaluează stadiul de îndeplinire al planului de guvernare- instituțiile care ar trebui să dea informați nu ajung la mine sau la Tăriceanu, pe subiectul anchetei din 10 august- Vorbim de un miting ilegal, acum s-a văzut clar o coordonare, s-a văzut acțiuni de violență extremă împotriva jandarmilor,- în acea seară, Iohannis a pus o postare. El a dat semnalul. A vrut să dea doua semnale, să timoreze jandarmii și să spună protestatarilor că nu se întâmplă nimic. E clar că de acolo a pornit. S-a discutat că se mai dorește organizarea unui miting undeva la sfârșitul lunii octombrie, bazându-se că jandarmii sunt timorați. Este o lovitură puternică împotriva statului.- Indivizi cu hanorace care dădeau în jandarmi și se duceau în mulțime- E foarte posibil ca jandarmii să fie timorați, ei văd că statul român prin procuratură âi pune sub acuzare. Eu susțin tot ce a făcut jandarmeria.