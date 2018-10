Mihai Fifor: E aberant să fiu acuzat că am o relație de prietenie cu George Maior, nici nu mi-a răspuns la telefon / Eu nu pot să mă dezic sau să plec de lângă liderul de partid vreodată

Fifor spune că nu a semnat scrisoarea anti-Dragnea: Nu pot să mă dezic vreodată de liderul de partid

"E aberant să fiu acuzat că am o relație de prietenie cu George Maior. Să nu uităm că am fost președintele Comisiei Sufrageria și am fost cel care l-a citat pe Maior. El a venit și a avut loc un dialog public. În momentul de față, George Maior este ambasadorul României. (...) Maior s-a alăturat delegației noastre cu o zi înainte de vizita la James Mattis (secretarul Apărării al SUA, n.r.)", a declarat ministrul Mihai Fifor la Antena 3, potrivit Mediafax.Mihai Fifor a subliniat că George Maior nu i-a răspuns la telefon atunci când a vrut să-și anunțe vizita în SUA și că ambasadorul României la Washington a fost de față la întâlnirile ministrului cu oficialii americani doar în baza unor cutume diplomatice."Nici măcar nu mi-a răspuns la telefon când în mod civilizat am sunat să anunț prezența în Statele Unite. Nu era obligatoriu să răspundă. Ulterior, a venit marți dimineața, su fost două momente în care s-a alăturat delegației noastre unul la întâlnirile cu senatorii din agendă și la momentul vizitei oficiale la Pentagon, pe o cutumă diplomatică. A specula pe tema aceasta se merge prea departe și nu-și are rostul. Vizita în SUA nu a fost aranjată de domnul George Maior. Vizita în SUA vine în siajul unei relații foarte bune pe care am reușit s-o construim cu SUA", mai spune Mihai Fifor.Ministrul apărării naţionale, Mihai Fifor, s-a întâlnit la Pentagon, în data de 26 septembrie, cu secretarul apărării al SUA, James Mattis. La acea întâlnire a participat și ambasadorul României în SUA, George Maior.Mihai Fifor a mai spus la Antena 3 că nu este unul dintre semnatarii scrisorii împotriva lui Liviu Dragnea, în care i se cerea demiterea, el subliniind că nu se va "dezice" niciodată de liderul PSD, care i-a oferit o demnitate importantă în Guvern."Nu îmi place să cred că în PSD putem discuta de tabere. Despre diferențe de opinii, da, dar nu de tabere. (...) Am văzut tot felul de știri și momentele în care au apărut aceste știri. Eu nu pot să mă dezic vreodată sau să plec de lângă liderul de partid vreodată, omul care mi-a acordat de două ori șansa de a fi ministru, (...) să fiu ministru al Apărării, demnitate care nu e de ici de colo. Eu fac parte dintr-o echipă de care nu am să mă dezic niciodată. E o echipă bună, condusă de Liviu Dragnea, de Viorica Dăncilă. E extrem de puțin probabil că vreodată o să fac un pas în lateral. (...) PSD e sub asediu din ianuarie 2017 sub toate formele", a declarat ministrul Apărării, Mihai Fifor.Precizările vin după ce Gabriela Firea, Paul Stănescu şi Adrian Ţuţuianu au dat publicităţii, înainte de CEx PSD de la finele lunii septembrie, o scrisoare cu 19 puncte, primul dintre ele fiind legat de demisia lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte PSD şi al Camerei Deputaţilor. La acel moment, au apărut informații în spațiul public potrivit cărora unul dintre semnatarii scrisorii este și Mihai Fifor, mai ales pentru că nu a fost prezent la CEx. La acel moment, Fifor se afla în SUA.