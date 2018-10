Liviu Dragnea, despre dezbaterea din Comisia LIBE: Nu mi-am imaginat că o țară UE va fi amenințată în felul ăsta, atât de brutal. A fost o condamnare deja înainte de a se studia probele

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a criticat, luni, modificarea legilor Justiției, afirmând că CE nu va ezita să aducă ”în fața instanței guvernul român dacă regulile sunt încălcate”.





„Trebuie să recunosc că sunt destul de dezamăgit de această atitudine, pentru că nu mi-am imaginat niciodată că o țară intrată în Uniunea Europeană va fi amenințată în felul ăsta, adică atât de brutal. Eu am urmărit această dezbatere, care de fapt nu a fost o dezbatere, a fost o listă de luări de poziții stabilite de dinainte, o condamnare deja înainte de a se studia probele, ca să zic așa, că am experiența asta nefericită”, a spus Dragnea, potrivit Mediafax.El a precizat că s-au trimis documente scrise, informații, dovezi la Bruxelles.„Nimeni nu a avut niciun fel de reacție, nu s-a spus în mod concret care sunt acele amendamente sau acele articole din legile Justiției care afectează independența Justiției. Nu există așa ceva, dimpotrivă, a fost scos orice actor politic din numirile judecătorilor și de la Înalta Curte. Asta înseamnă de fapt independență totală. Poate asta deranjează. De asemenea, s-a informat Comisia Europeană, s-au informat membri din Comisia Europeană, europarlamentari cu ceea ce noi considerăm, sunt dovezi, probe, filme, declarații care arată derapaje îngrozitoare ale statului de drept și ale drepturilor omului comise în numele luptei împotriva corupției. Nu am simțit noi nicio dorință de cooperare, așa cum trebuia să fie, era obligație din MCV pentru a se combate aceste derapaje”, a adăugat Liviu Dragnea.El s-a întrebat de ce sunt șefi ai serviciilor secrete care au comis abuzuri intervenind direct în procesul judiciar și care au fost decorați de diferite state.„Eu nu cred că cei care au vorbit știau exact situația din România, știau exact legile Justiției”, a conchis Dragnea.