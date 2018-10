Carmen Dan, mesaj pentru Gabriela Firea: Am simțit revoltă. Nu trebuie să fim prietene, ci să ne gândim la instituții

„Pentru mine în mod clar au fost momente greu de anticipat, mai ales pentru că am avut o bună comunicare. Cel puțin așa mi-a plăcut să cred. Eram două persoane care se înțelegeau bine. A fost surprinzător pentru mine momentul CEx-ului de la Neptun. Ulterior, eu cred că am făcut bine că am ales să nu îi dau răspuns, pentru că vă amintiți turul televiziunilor și modul în care a făcut foarte multe afirmații din cauza supărării. Momentul acelei discuții în CEx a adus un plus. (...) M-am amărât, ulterior m-am resemnat. Erau momente când am simțit revoltă, să dau replică, dar am rămas în zona de echilibru”, a spus ea, potrivit Mediafax.Ministrul Carmen Dan a subliniat că, instituțional, va putea colabora cu Gabriela Firea, deși primarul general al Capitalei a precizat contrariul.„Nu știu ce s-ar fi întâmplat și cât deliciu ar fi pentru cei interesați de genul acesta de momente dacă de fiecare dată când doamna primar spunea ceva, de fiecare dată ieșea ministrul să dea replica. (...) Știu că a spus că nu mai poate colabora cu mine. Eu i-am dat replica de atunci că nu cred că trebuie să fim prietene, să ne iubim, însă trebuie să ne gândim la instituțiile pe care le reprezentăm și să ne limităm la a colabora instituțional”, a spus Carmen Dan.Amintim că primarul Capitalei, Gabriela Firea, a cerut, la CEx-ul din 1 septembrie, demisia ministrului Carmen Dan pentru modul în care a gestionat situaţia din timpul protestelor din 10 august, dar liderii social-democraţi au dat un vot negativ.Ministrul de Interne a mai declarat luni seară la RTV că așteaptă ca președintele Klaus Iohannis să rămână într-o zonă de echilibru în ceea ce privește intervenția în dosarul protestului din 10 august și să lase procurorii să-și facă treaba, deoarece șeful statului lasă impresia că se află în campanie.„Aștept de la președintele României să rămână în acea zonă de echilibru, de echidistanță, și să lase organele judiciare să-și facă treaba, pentru că toți așteptăm să aflăm ce s-a întâmplat. Mie îmi face impresia că domnul președinte este deja în campanie. Și nu de acum. Punând cap la cap momente cel puțin din ultima perioadă, arată că nu este în acea zonă de echidistanță. Nu este acel mediator care așteaptă societatea să fie”, a declarat Carmen Dan.Ministrul de Interne a subliniat că se așteaptă să fie chemată la audieri la Parchetul General, precizând că se așteaptă ca presa să afle înaintea sa.