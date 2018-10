Dăncilă are alocate doar 5 minute la dezbaterea de miercuri din PE / Plumb: Cred că dna prim-ministru va reuși să transmită mesajele bazate pe adevăr

"Eu cred că dna prim-ministru va reuși în cele cinci minute să transmită exact mesajele care se vor baza pe adevăr, pentru că noi am venit aici să spunem adevărul, am venit aici să susținem România, pentru că suntem buni români, spre deosebire de alți români, membri ai Parlamentului European care manipulează și spun minciuni. Cred că lucrul acesta l-ați văzut și aseară, în Comisia LIBE, dar probabil o să-l vedem și în cadrul dezbaterii de o oră, care va avea loc în cursul dimineții", a declarat Rovana Plumb, conform Mediafax.Ea mai spus că discuția cu prim-vicepreședintele CE, Frans Timmermans, reprezintă, de fapt, o continuare a dialogului început de guvernul României cu oficialii europeni."Sunt convinsă că în urma discuției constructive pe care am avut-o cu dl. vicepreședinte Timmermans, care de fapt reprezintă o continuare a dialogului început de guvernul României, de dna prim-ministru Viorica Dăncilă cu Comisia Europeană, cu Parlamentul European, va conduce la un punct de vedere din partea Comisiei în ceea ce privește România, un răspuns și o concluzie corectă, pentru că într-adevăr CE, prin mesajul pe care l-a transmis dl. vicepreședinte Timmermans, Comisia nu ia în calcul niciun fel de referire, nici nu vorbim de activare, pentru că asta înseamnă o procedură mult mai complexă, vreo referire la articolul 7, dat fiind faptul nu există nicun fel de asemănare între situațiile supuse dezbaterii în Ungaria și Polonia", a adăugat Plumb. Viorica Dăncilă s-a întâlnit marți după-amiază, la Strasbourg, cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans , la întrevedere fiind prezenți și miniștrii Rovana Plumb și Tudorel Toader, precum și Dan Nica, europarlamentar.Premierul Viorica Dăncilă participă miercuri dimineață, în Parlamentul European, la o dezbatere privind respectarea statului de drept din România, într-o sesiune plenară care va avea loc la Strasbourg. Potrivit agendei publicate pe site-ul PE , premierul român are alocate cinci minute în cadrul dezbaterii pentru a lua cuvântul.