Iubitul Elenei Udrea: Mă duc zilnic la Elena, ca să iau lapte pentru copil, dar pe ea o văd doar în weekend / Alina Bica a cerut audiență la Interpol cu câteva luni în urmă

Adrian Alexandov, iubitul Elenei Udrea, a spus că nu înțelege de ce Interpolul a ales să o ridice pe Elena Udrea de pe stradă, atâta timp cât Alina Bica a cerut audiență la Interpol cu câteva luni în urmă și a spus unde stau cele două și că le pot contacta dacă au nevoie de informații.

”Eram la o scurtă plimbare prin fața blocului, am fost opriți de patru agenți, s-au prezentat că fiind de la Interpol și au spus că Elena ar trebui să îi însoțească. Nu m-am gândit decât ce se va întâmpla cu copilul. Am încercat să vorbesc cu ei. Am încercat să vorbesc cu ei în engleză, deci ei vorbeau spaniolă. Le-am explicat că trebuie să mănânce copilul și unul din agenți mi-a lăsat adresa și numărul de telefon al șefului lor, să pot merge să iau lapte de la ea, ceea ce am și făcut”, a povestit Alexandrov într-un interviu acordat Antena 3.

Acesta a mai spus că Alina Bica acerut audiență la Interpol cu câteva luni în urmă, să le contacteze dacă au nevoie.

”Acțiunea pe care ei au făcut-o în ziua respectivă n-am înțeles-o, mai ales că am văzut și eu ieșirea public a șefului Interopol în care a zis că le intercepta și știa fiecare mișcare. Păi e și normal din moment ce Alina Bica s-a dus și a cerut audiență la el pentri a-i prezenta exact toate informațiile de care ei aveau nevoie. De ce au acționat în acest fel nu știu. Știu de la Elena că la tribunal le-a spus celor de la Interpol că are la dosar un carnet provizoriu de refugiat, ei au spus că nu știau de acest document. De ce cei din România nu au atașat acest document când au trimis dosarul celor de la Interpol, nu știu”, a mai spus Alexandrov, care a subliniat că ”Elena suferă foarte mult după copil, pentru că s-a chinuit foarte mult să îl aibă”, iar ”copilul este în momentul de față dependent de mamă, are nevoie vitală de Elena”.

Acesta a spus în final că se duce zilnic la Elena, dar nu o vede, pentru că vizitele pot fi făcute numai în weekend și merge doar pentru a lua lapte.