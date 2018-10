Înregistrare controversată România TV cu Țuțuianu criticând PSD: ”Un partid de maimuțe”; ”calitatea Guvernului este o tragedie” sau ”ministrul Andrușcă e atât de prost...”. Țuțuianu: Sunt pasaje scoase din context

O înregistrate a fost publicată, marți, de România Tv , în care Adrian Țuțuianu spune că PSD e "un partid de maimuțe", deoarece a acceptat ca Liviu Dragnea să o propună premier pe Sevil Shhaideh. În replică senatorul PSD a spus, la același post de televiziune, că afirmațiile au fost scoase din context, potrivit Mediafax.

În înregistrarea prezentată, marți seară de România Tv, Țuțuianu spune că "nicăieri în lume nu s-a pomenit" ca liderul PSD, Liviu Dragnea, să meargă la Cotroceni cu propunerea pentru funcția de premier a lui Sevil Shhaideh, "un nume de prim-ministru pe care partidul nu-l știe". Senatorul PSD de Dâmbovița, mai susține în înregistrarea audio că deși acest lucru i-a deranjat pe foarte mulți, PSD s-a comportat ca "un partid de maimuțe".

Adrian Țuțuianu, care este vicepreședinte al PSD și lider al organizație social-democrate Dâmbovița, a adăugat că schimbarea a trei premieri precum și a unor miniștri a fost "o tragedie" pentru partid, iar calitatea Guvernului este tot "o tragedie". În acest context, Țuțuianu face referire la ministrul Economiei, Dănuț Andrușcă, despre care spune că "este atât de prost încât nu poate asculta mai mult de 5 minute când vorbește cineva cu el", iar singura legătura a acestuia cu economia este faptul că "a avut o vulcanizare".

De asemenea, potrivit sursei citate, Țuțuianu a prezentat un sondaj în care Klaus Iohannis ar câștiga alegerile prezidențiale, în turul doi, în fața unor potențiali candidați precum Liviu Dragnea, Gabriela Firea sau Călin Popescu Tăriceanu.

Contactat de postul de televiziune menționat, Adrian Țuțuianu, fost ministru al Apărării în Cabinetul Tudose, a spus că înregistrările prezintă discuți de la întâlniri pe care le-a avut cu primari și președinții organizațiilor locale, însă declarațiile sale au fost scoase din context.

"Din ce am înțeles eu, sunt înregistrări din ședințe pe care le-am avut cu primari, cu președinți de organizații locale, consilieri județeni. Ele au fost livrate prelucrate, în sensul că sunt anumite pasaje scoase dintr-un anume context, dar pe fond ceea ce am spus în ședința CEx și în scrisoarea care este publică, lucruri pe care le-am discutat și cu colegii mei într-un cadru de partid așa cum este normal. Este adevărat și am spus-o că am greșit cu toții. Am spus-o și în CEx național. Nu cred că e normal să procedăm în acest fel. Evident că mi-am asumat și partea mea de vină pentru că am fost prezent acolo", a declarat Țuțuianu, într-o intervenție telefonică marți seară la România Tv.

Acesta a adăugat că datele sondajului de opinie sunt cele prezentate în ședința CEx al PSD din 21 septembrie în care Liviu Dragnea a primit votul de încredere de la majoritatea membrilor partidului, cifre care indică faptul că formațiunea este în scădere, de la 47% cât avea la parlamentarele din 2016 la 35%, poate chiar 30% cât are în prezent. Social-democratul a mai spus că acestea "sunt lucruri care pe mine mă îngrijorează și sunt lucruri cu privire la care eu cred că trebuie să mediteze tot partidul".

Întrebat dacă va mai rămâne în PSD, în condițiile în care nu se ține cont de nemulțumirile sale, Adrian Țuțuianu a replicat că este de două decizii în partid și că rămâne în formațiunea politică.

"Sunt de 20 de ani în PSD. Recent am avut un referendum unde organizația județeană Dâmbovița s-a clasat pe locul doi. Aproape că ne-am realizat targetul de 30%, ne-am lipsit ceva sub un procent. Sunt un om de partid, dedicat acestui partid. Am muncit mult ca să construiesc o organizație în Dâmbovița care a câștigat toate alegerile din 2012 până astăzi și, când s-au pierdut la nivel național, în Dâmbovița am câștigat. Bătălia aceasta e o bătălie pentru viitorul PSD. Rămân în partid. Am avut un Comitet Executiv Național. A fost un vot. Majoritatea a decis altfel. Vom vedea în continuare care sunt deciziile care se iau și mă voi poziționa de fiecare dată așa cum cred eu că este bine pentru partid", a conchis Țuțuianu.

Adrian Țuțuianu este, alături de primarul general al Capitalei Gabriela Firea și vicepremierul Paul Stănescu, unul dintre contestatarii președintelui PSD, Liviu Dragnea, care printr-o scrisoarea deschisă i-au cerut acestuia să facă un pas în spate de la șefia partidului.

Liviu Dragnea primit votul de încredere din partea majorității membrilor PSD într-o ședință a Comitetului Executiv Național al partidului care a avut loc pe 21 septembrie și care a durat circa opt ore.