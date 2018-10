Inregistrare România TV: „Iohannis îl bate pe Dragnea de-l zvântură”. Țuțuianu spune că în sondaje Dragnea are doar 4%

Contactat de România TV, Adrian Țuțuianu, fost ministru al Apărării în Cabinetul Tudose, a spus că înregistrările prezintă discuți de la întâlniri pe care le-a avut cu primari și președinții organizațiilor locale, însă declarațiile sale au fost scoase din context.

"Din ce am înțeles eu, sunt înregistrări din ședințe pe care le-am avut cu primari, cu președinți de organizații locale, consilieri județeni. Ele au fost livrate prelucrate, în sensul că sunt anumite pasaje scoase dintr-un anume context, dar pe fond ceea ce am spus în ședința CEx și în scrisoarea care este publică, lucruri pe care le-am discutat și cu colegii mei într-un cadru de partid așa cum este normal. Este adevărat și am spus-o că am greșit cu toții. Am spus-o și în CEx național. Nu cred că e normal să procedăm în acest fel. Evident că mi-am asumat și partea mea de vină pentru că am fost prezent acolo", a declarat Țuțuianu, într-o intervenție telefonică marți seară la România Tv.