Înregistrare cu Țuțuianu. Ironii la Manda-Vasilescu: "Fie prostul cât de prost, mintea vine după post"

O nouă înregistrare cu Adrian Țuțuianu a fost făcută publică de România Tv, în care acesta îi ironizează pe Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu, în timp ce povește despre discuțiile din CEx. În replică, cei doi au spus că Țuțuianu minte și că discuțiile au decurs altfel.

"Au mai luat cuvântul Olguța Vasilescu care începuse și ea să dea lecții că nu știu și ce. I-am zis cam asa, că face parte din categoria miniștrilor care au senzația că dacă s-au așezat pe un scaun sunt și ei mai deștepți. Era pe vremea comuniștilor o vorbă: «Fie prostul cât de prost, mintea vine după post». A ieșit Claudiu Manda că i-am atacat-o pe doamna (Lia Olguța Vasilescu – n.r.), mi-a spus că e fericit că e contemporan cu mine. I-am spus că îi folosește. M-a înjurat mai temeinic decât alții", afirmă Adrian Țuțuianu, potrivit înregistrării audio prezentate, miercuri seară, de România Tv.

Senatorul PSD amintește și de Ioana Bran, ministrul Tineretului și Sportului, despre care spune, în discuția cu primarii social-democrați din județul Dâmbovița, că este "o fătucă simpatică, dar nu a lucrat toată viața ei intr-o funcție ca asta. Săptămâna viitoare e un proces cu tac-su și frate-su pe evaziune fiscală".

În replică, senatorul PSD Claudiu Manda a dezmințit că au existat astfel de exprimări în ultima ședință a Comitetului Executiv al PSD, în care a fost discutată timp de mai bine de opt ore scrisoarea membrilor PSD care i-au cerut demisia din funcția de președinte al partidului lui Liviu Dragnea, scrisoare semnată și de Țuțuianu.

"Nu a existat o astfel de exprimare în CEx. Nu a avut ce să replice. Nu a exista o replică în ceea ce privește reacția domniei sale. Plus că am avut o abordare destul de clară și punctuală. Eu am mai spus un lucru, că aproape de fiecare dată în Comisia SRI, unde domnia sa a fost președinte înainte, cel de la USR tot timpul face mereu afirmația domnului Țuțuianu că ar văzut protocolul SRI-PÎCCJ, unul pe care noi nu-l avem la Comisie și că este în regulă, nu e nicio problemă în acel protocol SRI-PÎCCJ", a explicat Claudiu Manda, într-o intervenție telefonică la România Tv.

Întrebat dacă l-a ascultat pe Adrian Țuțuianu, prin mijloace specifice, Claudiu Manda a replicat: "Nu cred că are vreo legătură cu mine. Nu a făcut nici în ședință vreo referire la mine. Am înțeles că a autorizat la Dâmbovița, cu sediul de la Dâmbovița ar fi autorizat. La momentul când se vorbea despre ascultările din sediul din Kiseleff eu am crezut că se face referire la sediul din Dâmbovița, nu din sediul central".

Manda a adăugat că toate aceste afirmații ale lui Adrian Țuțuianu ar trebui să fie discutate la următoarea ședință a Comitetului Executiv al PSD și că Țuțuianu are o problemă dacă a început să fie înregistrat de colegii de partid, iar astfel de discuții să apară în spațiul public.

"Eu cred că va trebui să discutăm în CEx cu domnia sa legat de acest afirmații făcute. Are totuși o problemă dacă au început colegii să îl înregistreze și să dea în spațiul public. Noi vorbim până la urmă un bun coleg de partid, în contextul în care avem o discuție deschisă și serioasă în CEx, poate că ar trebui să fie mai atent ca lucrurile să nu apară în spațiul public. Nu vorbim în termenii aceștia (cuvinte precum proști – n.r). Înțeleg că dânsul era zmeu, ne dădea lecții la toți. Am ridicat mâna imediat după ce a vorbit domunl Țuțuianu, pentru că m-am simțit atacat și lezat că a vorbit despre legile securității naționale, iar domnia sa e membru în acea Comisiei", a conchis Manda.

La rândul ei, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a dezmințit că discuțiile în CEx au decurs în felul în care le-a relatat Adrian Țuțuianu.

"Vă asigur că dacă aș fi spus așa ceva, nu aveam nevoie de niciun bărbat să mă apere, dar nu a fost o astfel de discuție. Dumnealui ne-a ținut așa o lecție tuturor miniștrilor și parlamentarilor. Printre altele a spus că a fost o lege promisă de guvernare și nu a apărut. I-am spus că nu știe ce a votat în Parlament, pentru că legea respectivă a trecut deja prin Senatul României. Mi-a spus că nu a trecut această lege. Că ar trebui să mai primesc sfaturi din când în când. i-am replicat că Legea chiar a trecut și să fie mai atent ce votează data viitoare. Asta a fost întreaga discuție pe care a avut-o cu mine", a declarat Lia Olguța Vasilescu, într-o intervenție telefonică la România Tv.

Aceasta a adăugat că Țuțuianu ar trebui să își ceară scuze față de colegii de partid și că felul în care vorbește despre ceilalți social-democrați "nu îl onorează".

"Sigur că nu îl onorează și dacă asta e părerea despre colegii de partid. Vom discuta toate lucrurile acestea cu domnul Țuțuianu. Trebuie să își ceară scuze față de colegii de partid, în primul rând pentru că minte față de ceea ce s-a discutat la acea ședință. Nu numai că minte vizavi de această discuție dar se poartă în termeni colocviali care nu-i fac cinste. Eu pot să îl înțeleg omenește pe domul Țuțuianu. Probabil că după ce a plecat domnia sa din guvern i se pare că Guvernul are o altă calitate", a adăugat Vasilescu.

Înregistrarea în care Adrian Țuțuianu îi ironizează pe Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu este a doua apărută în spațiul public, după ce România Tv a prezentat, marți seară o discuție audio în care Țuțuianu spunea că PSD e "un partid de maimuțe", deoarece a acceptat ca Liviu Dragnea să o propună premier pe Sevil Shhaideh. Senatorul PSD a prezentat și un sondaj în care Klaus Iohannis ar câștiga alegerile prezidențiale, în turul doi, în fața unor potențiali candidați precum Liviu Dragnea, Gabriela Firea sau Călin Popescu Tăriceanu.

Adrian Țuțuianu este, alături de primarul general al Capitalei Gabriela Firea și vicepremierul Paul Stănescu, unul dintre contestatarii președintelui PSD, Liviu Dragnea, care printr-o scrisoarea deschisă i-au cerut acestuia să facă un pas în spate de la șefia partidului.

Liviu Dragnea primit votul de încredere din partea majorității membrilor PSD într-o ședință a Comitetului Executiv Național al partidului care a avut loc pe 21 septembrie și care a durat circa opt ore.