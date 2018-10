Băsescu, despre pensiile speciale: Eu am pensia de 2,980 lei, torționarul Ficior avea 5.500 de lei

Traian Băsescu a declarat joi seară la B1 TV că trebuie să dispară pensiile speciale, acesta spunând că el, ca fost președinte al României, are o pensie de 2.980 de lei, în schimb, torţionarul Ioan Ficior, care a murit în închisoare la vârsta de 90 de ani, avea o pensie de 5.500 de lei, potrivit Mediafax.

"Când doamna Olguța vrea să vină să se prezinte ca mama noii legi a pensiilor, să aibă în vedere că fără rezolvarea și punerea în această lege și a furtului de bani care înseamnă pensiile speciale nu a rezolvat problema sistemului de pensii din România. Eu am ieșit la pensie cu 2.980 de lei pensia de comandant de navă, de fost ministru, de fost președinte. Am ieșit cu 2.980 de lei pensie și Ficior, cel care a murit, avea 5.500 de lei, pentru că e la pensii speciale. Deci un fost președinte are o pensie mai mică. Dacă ai fost președinte 10 ani și vreo 10 ani prin guverne și 12 ani comandant de navă, ieși cu 2,980 de lei, dacă ai fost torționar ieși cu 5.500 de lei", a afirmat Traian Băsescu, joi seară într-o emisiunea difuzată de B1 Tv.

Senatorul PMP a adăugat că Guvernul "a tras țeapă" când a mers pe linia măririi pensiilor și salariilor, iar România merge pe împrumuturi lucru care va mai putea dura maximum doi sau trei ani.

"Noi mergem pe bani împrumutați. Nu mai poate ține mai mult de doi, trei ani. Trebuie să merge pe investiții cât mai repede. Guvernul asta a avut două linii, salarii şi pensii. Să ştiţi că la amândouă a dat ţeapă. Mărirea de 25% a salariilor a fost făcută prin trecerea contribuțiilor de la angajat la angajator. Iar la pensii, sunt pensionar și trebuia să primesc la pensie o indexare de 5%, de la 1 ianuarie, plus 50% din creșterea salariului mediu brut pe economie. N-am primit că a rămas că ne măreşte Olguţa pensiile în 2019. Ne-a luat vreo 9% din pensie anul acesta. 5% inflația plus 50% din creșterea salariului brut pe economie, care mai însemnau vreo 3 sau 4 procente, iaca sunt 9%. Degeaba îmi dă 10% la anul", a completat Băsescu.

Acesta a mai spus că PSD și ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, au "un cinism incredibil în a minți" când vorbesc despre mărirea pensiilor și salariilor, iar prețul la alimente și gaze a crescut considerabil.

"Eu nu spun că nu sunt corecții de făcut, dar le-a amânat doamna Olguța pentru 2022. Gândiți-vă că au în programul de guvernare creșterea salariilor cu 25% și el a venit și a zis da, mutăm contribuțiile de la angajator la anagajat și o țară întreagă a rămas prostită cum ne-a mărit nouă salariile. Un cinism incredibil în a minți. Asta cu <<vă măresc cu 10% pensiilor, dar nu vă dau indexarea la 1 ianuarie>>. Este incredibil. În timpul acesta gazele au crescut cu 5%, vine iarnă, alimentele au crescut prețurile, prețul la cartofi a crescut cu 22%, un aliment de bază, cartoful, pâinea, carnea de pasăre, nu numai pentru pensionari, ci pentru tot românul. Deci e o păcăleală cu un cinism formidabil dar au o forță mediatică incredibilă", a conchis Traian Băsescu.

Guvernul a adoptat, în ședința de miercuri noul proiect al Legii Pensiilor. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat, la finalul ședinței Executivului, că nicio pensie nu va scădea după recalculare, că nu se modifică vârsta standard de pensionare și nici stagiul de cotizare. Aceasta a adăugat că impactul financiar al legii va fi în 2019 de 8,4 miliarde de lei, urmând să ajungă în 2022 la 81 de miliarde de lei.

Torţionarul Ioan Ficior a murit, pe 26 septembrie, la Spitalul Penitenciar Jilava, la vârsta de 90 de ani. Acesta se afla în detenţie, după ce a fost condamnat la 20 de închisoare pentru infracţiuni contra umanităţii.