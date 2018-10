Toader, despre Kovesi: Dacă are grad de tribunal, nu poate să mai rămână la Parchetul General

Procurorul general Augustin Lazăr a decis, pe 11 iulie, delegarea Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror la Serviciul de îndrumare şi control din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie începând cu aceeași dată. Laura Codruţa Kovesi are avea atribuţii privind implementarea la nivelul Ministerului Public a Strategiei Naţionale Anticorupţie pentru perioada 2016 - 2020, „aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 583 din 2016, respectiv actualizarea strategiilor de combatere a corupţiei, precum şi elaborarea de strategii sectoriale la nivelul unităţilor de parchet, în conformitate cu obiectivele strategice şi domeniile prioritare ale instituţiei, astfel cum sunt acestea exprimate în Stategia Ministerului Public pentru perioada 2016 – 2020”. Ordinul lui Augustin Lazăr a venit atunci în condiţiile în care Secţia pentru procurori a CSM decisese anterior să o repartizeze pe Laura Codruţa Kovesi la DIICOT Sibiu, după ce a fost revocată de la conducerea DNA.

Ministrul Justiției a anunțat că au fost introduse prin ordonanța de urgență adoptată luni noi criterii pentru procurorii Parchetului General. Până acum, aceștia nu trebuiau să îndeplinească decât criteriul vechimii în muncă, notează Mediafax."Spuneți ca acest fapt (numirea Laurei Codruța Kovesi la Parchetul General - n.r.) este o sfidare, eu nu vă contazic, dar domnul Lazăr poate spune că e normal, că valorifică bogatele experiențe dobândite (ale Laurei Codruța Kovesi - n.r.) în managementul parchetelor de rang înalt. Vă spun o chestiune pe care eu nu o găsesc firească. Pentru procurorii de la DNA, DIICOT sunt niște condiții, de vechime în profesie, să nu fi fost sancționați disciplinar, să aibă o bună conduită, să aibă o pregătire bună ș.a.m.d., la procurorii PÎCCJ nu era prevăzut decât criteriul vechimii în muncă, niciun alt criteriu care să completeze vechimea. Prin OUG, am introdus un aliniat nou în care spunem că, pentru a fi numiți în cadrul PÎCCJ, procurorii trebuie să nu fi fost sancționați disciplinar, să aibă o pregătire bună profesională, o conduită morală ireproșabilă și gradul profesional egal cu cel corespunzător Parchetului de pe lângă Curtea de Apel", a declarat Toader la Antena 3.Ministrul a precizat că Laura Codruța Kovesi nu poate rămâne la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție dacă are grad de tribunal."Parchetele sunt pe 4 trepte, de pe lângă judecătorie, tribunal , curte, înaltă curte. Și să nu te duci în vârful ierarhiei, la Înalta Curte, sărind peste Curtea de Apel, venind de la tribunal. În concret, cazul pe care-l spuneaț (al Laurei Codruța Kovesi - n.r.), nu știu. Dacă are gradul de tribunal, nu poate să rămâna la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru simplul motiv că ar sări de la tribunal peste Curtea de Apel și s-ar duce la Parchetul de pe lângă Înalta Curte", a completat Toader.Ministrul Justiției a precizat, luni, că, potrivit OUG pe legile justiției adoptate luni de Guvern, procurorii care au fost detașați sau delegați la alte parchete decât cele unde sunt titluari vor rămâne în funcție în cadrul acelui parchet doar dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege."După părerea mea o deficiență a sistemului Ministerului Public este aceea că avem mulți delegați delegați procurori sau detașați. Ei sunt titulari la o anumită unitate de parchet și cel care e abilitat să facă detașare/delegare îl mută în altă parte, dar de regulă pe verticală la o instanță sau un parchet, cu grad și cu banii și sigur cu munca aferente. După OUG, este un articol care spune că procurorii care la data intrării în vigoare a prezentei OUG desfășoară activitatea în alte parchete decât unde e titular vor rămâne în funcție în cadrul acelui parchet, numai dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. Nu vreau să vorbesc de doamna Kovesi, vorbim în general", a mai spus Toader.