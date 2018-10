Replici acide între doi lideri PSD. Bădulescu: Îți pun ciorbă în cap! Ștefănescu: Se poartă ca un golan

Aurelian Bădulescu și Codrin Ștefănescu s-au certat, vineri, la un Rom

ia TV. Viceprimarul Capitalei a spus că ar fi vrut să îi zică lui Ștefănescu "îți pun ciorbă în cap, șmechere". În replică, secretarul general adjunct al PSD s-a întrebat din ce pălărie a scos Gabriela Firea acest "personaj bizar" anunță Mediafax.De asemenea, Bădulescu l-a făcută pe acesta "trompetă", acuzându-l că "îmbârligă" pe toată lumea. De cealalăt parte, Ștefănescu a anunțat că va propune, în CEx, excluderea acestuia din PSD.Discuțiile contradictorii dintre cei doi au avut loc în contextul în care primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, vineri, că secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, pune la cale, în sediul central al partidului din Kiseleff, sabotarea ca edil prin întoarcerea împotriva sa a consilierilor generali social-democrați.Viceprimarul Capitalei a explicat că există un plan de a crea discordie între primarul general Gabriela Firea și consilierii generali ai PSD, prin încercarea de a inventa tot felul de lucruri. De asemenea, Bădulescu a precizat că doar doi consilieri "au căzut în mreaja și talentul" lui Codrin Ștefănescu."Eu nu știu care dintre consilierii generali au avut această discuție în condițiile în care, de fiecare dată, absolut toți consilierii au discutat absolut toate proiectele. Dacă nu ar fi fost discutate, atunci nu ar fi urcat pe ordinea de zi și nu ar fi fost susținute de consilierii generali. Ceea ce se încearcă acum nu este decât altceva să se ajungă la o stare conflictuală între noi și primarul general, relație care la ora actuală funcționează foarte bine, încercând să inventăm tot felul de chestiuni. Are dreptate domnul Ștefănescu că un singur sau maxim doi consilieri au căzut în mreaja și în talentul dumnealui și este normal, este de apreciat lucrul acesta, ca atunci când ai o situație de criză și ești lângă un lider pe care vrei să îl protejezi, prin orice mijloace să apelezi la orice fel de discordie", a declarat Aurelian Bădulescu, într-o intervenție telefonică la România TV.Discuția a excaladat după ce Codrin Ștefănescu a anunțat că va propune excluderea lui Aurelian Bădulescu din PSD, la următorul CEx al partidului, iar cei doi au început să își lanseze acuzații și replici acide."Domnule Codrin Ștefănescu, degeaba v-am făcut trompetă. Opriți-vă din chestia aceasta. Taci și lasă-mă să vorbesc! Ai răbdare! Te duci și îmbârligi pe toată lumea! L-am căutat astăzi! M-am dus după el la restaurant și a fugit. Asta știe el să facă. Am vrut să mă duc și să îi zic: <îți pun ciorba în cap, șmechere care ești!> A fugit pe acolo cu șervețelul la gât", i-a spus Bădulescu secretarului general adjunct al PSD.De cealaltă parte, Codrin Ștefănescu a replicat: "Uitați-vă ce limbaj de maimuță are. Cum poate fi acest personaj bizar viceprimarul Capitalei? Cum poți să reprezinți tu Bucureștiul, băi omule? De unde te-a scos Gabriela Firea? Din ce pălărie te-a scos Gabriela Firea? Nu vei mai fi membru PSD! Habar nu am ce vorbește omul acesta care se poartă ca un golan. E treaba lui". În schimb, Aurelian Bădulescu i-a transmis lui Ștefănescu: "Să tacă din gură. Ai aerul acesta de superioritate. Nu-l recomandă nimic".Din nou, Codrin Ștefănescu s-a întrebat cum de Aurelian Bădulescu a fost ales viceprimar al Capitalei de către edilul-șef al Bucureștiului."Este alegerea doamnei Firea ca viceprimar. Dintr-o sumedenie de consilieri municipali care puteau avea acest rol de viceprimar al Capitalei, pentru că merită și sunt performanți", a replicat Ștefănescu.Viceprimarul Capitalei i-a transmis colegului din PSD că reclamă mereu situațiile de tip DNA, însă îi cheamă pe consilierii generali la partid să semneze declarații împotriva Gabrielei Firea, de parcă ar fi toți Nuțu Cămătaru."Atenție. Eu încă îmi respect președintele în funcție. Eu îi respect pe toți cei care au funcții. De aceea s-au prezentat consilierii generali, pentru că au fost sunați de la sediul partidului, lucrătorul de acolo spunând că este de la biroul secretarului general. Au respectat solicitarea și s-au prezentat. Iar acolo au ajuns într-o situație de tip DNA pe care o reclamă dumnealui, că domnule, nu e bine și i-a pus să dea declarații. Ce declarații să dau, domnule? Tu mă chemi pe mine să dau declarații? Ce sunt eu Nuțu Cămătaru, ca să ne pui să dăm declarații?", a conchis Bădulescu.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, vineri, că secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, pune la cale, în sediul central al partidului din Kiseleff, sabotarea sa ca edil prin întoarcerea împotriva ei a consilierilor generali social-democrați.Aceasta a mai susținut că sunt exercitate presiuni asupra consilierilor generali ai PSD să semneze declarații prin care să spună că sunt constrânși să voteze la ședințele CGMB proiecte cu care edilul nu este de acord.Gabriela Firea îi solicită președintelui PSD, Liviu Dragnea, "să-l retragă în „cazarmă” pe Codrin Ștefănescu sau să-l trimită pe alte fronturi".