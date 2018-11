Crețu, despre o demisie din PSD: Nu mă gândesc decât la a-mi îndeplini mandatul

Corina Crețu a declarat, într-un interviu pentru România Tv, despre o posibilă demisie din PSD, că nu se gândesc decât la a își duce la bun sfârșit mandatul de comisar european. Aceasta a precizat că cea mai tensionată relație pe care o are în prezent este cu propriul Guvern.

"Am crescut în PSD. 30 de ani din viața mea am muncit cu mii de colegi și colege pentru câștigarea alegerilor din '90 încoace și acestor colegi și colege vreau să le spun foarte clar că eu sunt un om de stânga, atașat valorilor sociale. Mi se pare trist faptul că nu există argumente prin care să fiu atacată", a afirmat Corina Crețu, într-un interviu acordat România Tv.

Întrebată despre o eventuală demisie din PSD, comisarul european pentru politică regională a răspuns: "Nu, nu mă gândesc la ora actuală decât la a-mi îndeplini mandatul".

Aceasta a adăugat că cea mai tensionată relație pe care o are în prezent este cu Guvernul, precizând că este un lucru trist, însă nu are ce să își reproșeze în acest sens.

"Din păcate, cea mai tensionată relație pe care o am acum este cu propriul Guvern. Este trist, dar pe de altă parte nu am ce să-mi reproșez. Am spus care sunt riscurile de pierduri și că trebuie accelerată implementarea proiectele pe teren pentru această perioadă, că trebuie să ne batem pentru un buget mai nou. Prima inițiativă pe care am avut-o ca și comisar european a fost acel task-force pentru o mai bună implementare. Am preluat mandatul de comisar european cu 48% pentru perioada 2007-2013", a explicat Corina Crețu.

Pe de altă parte, aceasta a transmis un mesaj pentru Guvern, punctând că vrea să reia discuțiile "cu cifrele pe masă".

Declaraţiile Corinei Creţu vin în contextul în care au existat mai multe critici din PSD şi din partea Guvernului, respectiv a lui Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă. Acesta a spus că că e mai avantajos ca unele proiecte să fie făcute în parteneriat-public privat în România, în condiţiile în care, potrivit BEI, studiile de fezabilitate pentru spitalele regionale ar valora 120 milioane de euro.

Și secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a susținut că Crețu ar trăda interesele naţionale și nu ar trebui să uite că a ajuns în funcții pe listele PSD.

De asemenea, liderul PSD Alba, Ioan Dîrzu, i-a transmis Corinei Creţu trebuie să se decidă dacă este comisarul UE sau al PNL, solicitându-i acesteia să spună dacă politica de absorbţie a fondurilor se face cu Guvernul sau "doar cu unii primari PDL, la cafea şi recepţii scumpe".