Victor Negrescu, despre demisia din Guvern: Am simțit că nu îmi mai pot exercita mandatul la același nivel

Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a spus joi seară la Digi 24 că și-a pus demisia la dispoziția primului-ministru pentru că a simțit că nu își mai poate exercita mandatul la același nivel.





”Ca urmare a discuţiilor purtate am ajuns la concluzia că nu mai pot exercita mandatul la acelaşi nivel ca până atunci. Am anumite standarde profesionale, încerc să îmi fac treaba cât mai bine. Ca urmare a discuțiilor purtate, la ultima şedinţă de guvern la care am participat am constatat că nu mai pot face munca la acelaşi nivel”, a spus Negrescu, la Digi 24.

Întrebat dacă în şedinţa de Guvern s-a vorbit despre o împărţire a atribuţiilor sale cu Rovana Plumb şi Eugen Teodorovici, Negrescu a răspuns: „În guvern avem un singur ministru delegat pentru Afaceri europene, deja are atribuţii limitate. Probabil că la un moment dat s-a considerat ca o parte din dosarele europene să fie împărţite cu alţi colegi”.

Chestionat dacă a fost împins să își dea demisia, Negrescu a răspuns: ”nu cred că este vorba despre așa ceva, nu este percepția mea”, ”este vorba de capacitatea de a lucra cu ceilalți colegi, este important ca la nivelul guvernului să facem echipă, ca urmare a discuțiilor purtate am simțit că poate nu aduc plus valoarea echipei”.

Potrivit acestuia, ”partidul trebuie să fie un partid pro-european” și își dorește o Românie puternică, iar pentru ”asta trebuie să respectăm cutumele europene”.

Întrebat ce părere are despre reacția Vioricăi Dăncilă cu privire la raportul MCV, care a zis este ”dezamăgită”, acesta a spus că este o ”opțiune politică”.

„Eu nu dau lecții”, a precizat Negrescu.

„Fiecare are dreptul să aibă propria opțiune politică. Suveranitatea în interiorul UE înseamnă în primul rând să-ți exerciți atribuțiile ca și stat în limita competențelor pe care le ai conform tratatelor UE. Da, o parte din suveranitate se duce către UE și o parte către autoritățile locale (...) Suveranitate, subsidiaritate, sunt mai multe concepte și chiar sunt puse în prim plan de președinția Austriei”, a continuat fostul ministru.