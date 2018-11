Băsescu, despre Corina Crețu: Va fi un mare eșec ca premier. Vai mama ei din ce a înțeles ea din UE

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, joi seară la un post TV, legat de Corina Crețu ca o posibilă variantă de prim-ministru, că "va fi un mare eșec ca premier" și că este "vai de mama ei" cu privire la ce a înțeles din Uniunea Europeană, potrivit Mediafax.

"Soluția ar fi pentru a scăpa de sacul acest a de probleme pe care le-au creat cele trei guverne PSD, ar fi un nou guvern. Nimeni nu spune că nu trebuie recunoscut faptul că PSD a câștigat. Să pună premier. Și eu, dacă mă întrebați, vă spun Corina Crețu, deși pe de altă parte, vă asigur că ar fi un mare eșec ca premier. Eu o văd cum vorbește ca și comisar. Vai mama ei din ce a înțeles ea din UE. Dar, mă rog, să spune că abia are patru ani de când e comisar. Dacă mai face un mandat poate înțelege cu ce se ocupă Comisia Europeană și Uniunea Europeană. Îi văd scăpările și superficialitatea în cunoașterea tratatului, din declarațiile publice", a afirmat Traian Băsescu, joi seară la România Tv.

Acesta i-a dat dreptate lui Klaus Iohannis care a spus că trebuie schimbat Guvernul, iar PSD ar putea găsi un înlocuitor pentru Viorica Dăncilă care să vorbească cel puțin o limbă străină, pentru a putea face față în perioada deținerii Președinției Consiliului UE de către România.

"Părerea mea este că, într-adevăr aici președintele are dreptate. Ne trebuie un nou guvern. Un Guvern în care, hai să facem un efort, care sunt cei mai buni politicieni pe care i-am putea pune în Guvern, indiferent de unde sunt, mai puțin din PMP, ca să nu aibă nimeni nicio grijă. Care sunt cei mai buni? Din PSD or găsi măcar unul care să știe limba română și să se poată înțelege în limba engleză, pentru că în timpul Președinției (Consiliului UE - n.r.) pe holuri nu stă translatorul și nici când se retrag doi-trei șefi de Guvern și președinți într-un birou să se pună de acord, iar nu ai translator. O limbă, că e franceză, că e engleză, ceva trebuie să știe ca să facă față Preșdinției. Altfel, nu are ce căuta acolo", a conchis fostul șef al statului.

Corina Crețu a afirmat, într-un interviu acordat miercuri România Tv, că nu i s-a propus să fie premier și că această funcție nu intră în calculele ei de viitor, aceasta dorindu-și să continue să fie comisar european.

"Nu, și îmi doresc să lucrez ca și comisar. Nu, nu intră în niciun caz în calculele mele de viitor. Eu le mulțumesc tuturor care mă consideră capabilă de acest lucru. În primul rând, vreau să îi mulțumesc mult dl Victor Ponta. Nu intră în calculele mele să fiu prim-ministru. Vreau să îi urez succes. Dar pe de altă parte am văzut că și domnul Băsescu a vehiculat numele meu. Eu am o altă treabă importantă pentru România. Știți bine că nu a agreat numirea mea. Eu am această responsabilitate față de România și față de români, nu față de Guvern, nui față de partide", a declarat comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, într-un interviu acordat postului România Tv.