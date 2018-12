Olguța Vasilescu: Aveam nevoie de Catedrala Mântuirii. Felicit Biserica Ortodoxă Română

Pentru Catedrala Mântuirii Neamului s-au cheltuit până în prezent peste 110 milioane de lei, iar din această sumă, 75% sunt fonduri de la stat, respectiv de la primării şi de la Guvern.









Lia Olguța Vasilescu: „Nu s-a coborât atât limbajul politic ca anul acesta”



Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, a mai declarat la România TV că niciodată nu s-a coborât limbajul politic așa cum s-a întâmplat anul acesta, de Centenar, susținând că e nevoie de proiecte pentru interesul național, cum ar fi drumurile, deoarece "se plătesc bani pe autostrăzi neconstruite".



"Niciodată nu mi s-a părut că s-a coborat limbajul politic ca anul acesta. În Parlament nu am văzut ceea ce am trăit anul acesta cu cei de la USR. Să nu poți ține ședințe de comisie, cu boxe date la maxim, cuvinte injurioase. E păcat că tocmai în an centenar", a declarat ea, potrivit Mediafax.



Fostul ministru al Muncii a făcut referire și la proiecte mari, cum ar fi construcția de drumuri și realitatea ultimilor 30 de ani.



"Să ne gândim la interesul național. Toată lumea trebuie să tragă în aceeași direcție. De 30 de ani, indiferent de guvernări nu s-au construit foarte mulți km de autostradă. Tot plătim bani pe studii de fezabilitate, pe firme care nu lucrează și vin după. Se plătesc bani pe autostrăzi neconstruite. Trebuie să vină și de jos în sus aceste lucruri. Nu mi s-a întâmplat să am blocaje în instituțiile statului", a mai spus Vasilescu.



Lia Olguța Vasilescu a fost propusă la ministerul Transporturilor de către premierul Viorica Dăncilă, dar președintele Klaus Iohannis a respins propunerea. Ulterior, premierul a propus-o pe Lia Olguța Vasilescu la ministerul Dezvoltării, dar șeful statului a anunțat că își va face publică decizia abia după Ziua Națională.



„Anul acesta, de Centenar, avem, în final, o catedrală Au fost mulți care nu au lăudat Biserica pentru această victorie, dar eu cred că de fiecare dată, când mergem în străinătate, primele lucruri pe care le vedem sunt muzeeele, catedralele. Cred că aveam nevoie de un astfel de edificiu care se construiește o dată la 100 de ani. Felicit Biserica Ortodoxă Română, pentru că din păcate în acest an nu avem multe edificii cu care ne lăudăm noi, românii”, a declarat Lia Olguța Vasilescu la RTV, potrivit Mediafax.Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită la finele lunii noiembrie de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi Patriarhul Daniel, eveniment la care au participat mai mulţi ierarhi români şi străini. Aproximativ 20.000 de bucureşteni şi peste 30.000 de pelerini din toată ţara au venit la sfințire.