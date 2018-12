Viorica Dăncilă: Președinția rotativă nu va fi influențată de MCV / Junker ne-a asigurat că până la finalul mandatului său România nu va mai avea această măsură discriminatorie

Premierul Viorica Dăncila a acordat un interviu la Bruxelles Antenei 3, interviu difuzat în această seară. Premieurl susține ca președinția Consiliului UE este un test pentru întreaga Românie, că acest mandat nu va fi influențat de MCV și că Junker ne-ar fi asigurat că până la finalul mandatului său ”România nu va mai avea această măsură discriminatorie”.





Dăncilă spune că ”nu prea mai colaborează” în ultima perioadă cu președintele Iohannis și a criticat evenimentele de miercuri din Parlamentul României pe care le-a catalogat drept ”un circ”. ”Când vrei un alt guvern, trebuie să câștigi încrederea electoratului și nu prin acest circ, prin aceste jigniri. Cred că unii s-au obișnuit să vină la guvernare fără să câștige alegerile”, a mai declarat premierul.





"Am încercat să am o abordare cât mai neutră, pentru că de fiecare dată am avut acest principiu că lucrurile trebuie să le rezvolvăm în România și nu să venim cu ele la Bruxelles. Nu avem o problemă a majorității, dar în același timp trebuie mai multă responsabilitate din partea celor care s-au implicat în acest joc de teatru din Parlament. Dacă au îmbrăcat haina unor demnitari, trebuie să se comporte ca atare. Nu cred că este normal și benefic ca în timp ce Guvernul vine la Bruxelles, în România să se facă atâta circ, lucru care a putea influența modul de abordare a României. Vorbeam ca toți să ne implicăm pentru o președinție care să fie apreciată. Tocmai am văzut cum să nu ne comportăm. Trebuie să câștigi increderea oamenilor, dar nu prin jigniri. Un Guvern îl schimbi când ai majoritate, când ai suport popular", a afirmat Viorica Dăncilă.





Dăncilă face în mod repetat apel la unitate și responsabilitate, criticând apoi Opoziția de care se arată ”dezamăgită” fiindcă nu-i oferă ”suportul de care are nevoie pentru țară”