Toader îi răspunde lui Dragnea: Nu eu am venit să bat la ușa Ministerului că vreau să fiu ministru / Nu simt o presiune. Fac parte dintr-un guvern politic

Ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat luni seara, la Antena 3, că nu percepe ca un reproș sau amenințare spusele lui Liviu Dragnea - potrivit cărora aprecierea față de el nu compensează lipsa de decizie privind actele normative -, mai ales pentru că, spune ministrul, nu el a bătut la ușa Ministerului pentru a fi învestit.

„Nu îl percep ca pe un reproș. Categoric, nu (nici ca o amenințare, n.r.). Să nu dau un răspuns mult prea tranșant. Doar să repet: nu eu am venit să bat la ușa Ministerului sau alianței de guvernare că vreau să fiu ministru. Eu n-aș face asta, mi-am construit cariera universitară, o carieră în practică”, a spus Toader, potrivit Mediafax.



Precizările vin după ce „Nu îl percep ca pe un reproș. Categoric, nu (nici ca o amenințare, n.r.). Să nu dau un răspuns mult prea tranșant. Doar să repet: nu eu am venit să bat la ușa Ministerului sau alianței de guvernare că vreau să fiu ministru. Eu n-aș face asta, mi-am construit cariera universitară, o carieră în practică”, a spus Toader, potrivit Mediafax.Precizările vin după ce Dragnea a spus că îl apreciază pe Toader, dar aprecierea nu compensează lipsa de decizie . „Şi eu am suficientă apreciere pentru ministrul justiţiei, dar - nu numai pentru dumnealui, pentru oricine - intervine un moment când aprecierea nu mai poate compensa lipsa de decizie sau amânarea de sine”, a declarat Liviu Dragnea.





Toader: „Nu simt o presiune. Fac parte dintr-un guvern politic”

Tudorel Toader a afirmat de asemenea că nu simte presiune din partea liderilor politici și că merge la ședințele PSD dacă este invitat pentru că face parte dintr-un guvern politic.

"Faptul că m-ați văzut mai des la PSD are o simplă explicație: de bună-seamă sunt independent, dar fac parte dintr-un guvern politic. Capitolul pe justiție nu e făcut de mine, nu am venit cu el de la Iași, fac parte dintr-un guvern politic, am fost invitat la două CEX-uri și am dat curs. La prima întâlnire zice: pare că vă place la noi. Eu nu am refuzat să dau curs unei invitații, dar nici nu m-am băgat: vreau ca să vin și eu. Fac parte dintr-un guvern. Susținere a alianței", a mai spus Toader.









"Chiar nu am timp să stau toată seara la tv, doar când e ceva. Nu simt o presiune, poate fi atmosferică, psihică, dar dacă tu, ca demnitar, nu ai pregătirea psihică de a face față unor astfel de așa-zise presiuni, de a-ți îndeplini obligația legală, independent de ce zice unul sau altul, înseamnă că nu ești pregătit pentru postul respectiv", a declarat Tudorel Toader la Antena 3, întrebat fiind dacă a simțit vreo presiune din partea lui Liviu Dragnea, conform Mediafax.Tudorel Toader afirmă că prezența sa la ședințele PSD se datorează faptului că face parte dintr-un guvern politic.