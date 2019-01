Toader: Nu îmi este teamă că voi da foc la țară. Eu am venit să sting focul după OUG 13

Tudorel Toader a declarat marti seara la Antena 3 că nu vrea să dea foc la țară și să pornească proteste violente printr-un proiect de ordonanță pe amnistie și grațiere, mai ales pentru că el a venit să stingă efectele OUG 13, care a avut număr cu ghinion, potrivit Mediafax.

"Când iei o decizie, în primul rând, nu o iei de unul singur - vorbind de un act juridic, care să capete conținut și formă juridică. Pe de altă parte, iei decizia, măsura juridică și ești obligat să vezi două componente: oportunitate pe de o parte, legalitate sau constituționalitate, pe de altă parte. Și-atunci, eu, răspunzând abrupt la întrebare, nu-mi este teamă pentru că am convingerea că nu fac ceea ce nu trebuie să fac”, a declarat ministrul Justiției, Tudorel Toader, la Antena3.

Toader a mai spus că niciodată nu a avut, până acum, sentimentul că „va da foc la țară”.

„Până acum nu am avut sentimentul acesta de treabă că "voi da foc la țară". Știu Ordonanța 13, care a avut și un număr cu ghinion, știu efectele ei, eu am venit să sting, oarecum, focul de după ordonanță, dar nu am această temere pentru că nu am făcut și sigur nu voi face ceva de natură să creeze măcar o astfel de stare de pericol, darămite să să-l producă în mod efectiv", a spus Toader.