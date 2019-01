Tăriceanu, despre refuzul revocării lui Augustin Lazăr: Probabil va trebui făcută o nouă sesizare la CCR

„Aici sunt două lucruri: refuzul de revocare și doi, lucrul foarte important, aprecierea pozitivă la activitatea procurorului general, care este pentru mine de neînțeles. Adică procurorul general prin atitudinea pe care o are, pasivă, încuviințează încălcarea Constituției, plus multe alte nelegalități care s-au petrecut în ultima perioadă. Președintele are o apreciere pozitivă. Probabil că va trebui făcută o nouă sesizare la CCR, așa cum s-a făcut și în cazul precedent, să îi spună CCR, să îi explice președintelui cu subiect și predicat ce trebuie să facă”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu într-o intervenție telefonică la România TV, potrivit Mediafax.Președintele Klaus Iohannis a anunțat, vineri, că nu îl va revoca pe procurorul general Augustin Lazăr, spunând că ministrul Tudorel Toader, „probabil neavând altă treabă mai bună de făcut”, a trimis din nou aceleași documente prin care cere revocarea.Ulterior, reprezentanții PSD au afirmat, într-un comunicat de presă, că refuzul șefului statului de a îl revoca pe Augustin Lazăr e catalogat drept „complicitate de natură penală”.În acest context, secretarul general al PSD Codrin Ștefănescu a declarat, sâmbătă pentru MEDIAFAX, că partidul ia considerare depunerea unei plângeri penale împotriva lui Klaus Iohannis pentru refuzul revocării procurorului general Augustin Lazăr, precizând că președintele a comis un act de trafic de influență.Anul trecut, ministrul Justiției Tudorel Toader a declanșat procedura de revocare a Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA. Klaus Iohannis a refuzat revocarea acesteia, ulterior Guvernul sesizând Curtea Constituțională cu privire la un conflict juridic între Executiv și Președinție. CCR a admis pe 30 mai 2018 conflictul, obligându-l pe șeful statului să semneze decretul de revocare din funcția de procuror-șef al DNA a Codruței Kovesi.O lună mai târziu, președintele Iohannis a semnat decretul de revocare a șefei DNA.