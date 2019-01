Eugen Teodorovici, despre șefia ANAF: Am nevoie de cineva alături de care să putem face reforma acestei instituții / Mihaela Triculescu n-are experiență de sistem, poate dorința de a reforma va fi mai puternică

De asemenea, ministrul Finanțelor nu a precizat care va fi ținta de colectare a ANAF pentru 2019, ci doar că aceasta va stabilită prin Legea Bugetului pentru 2019.

„Este o situație care a impus o astfel de decizie (n.r. - schimbarea președintelui ANAF), ca să schimbăm ceea ce spun de ani de zile. Nedorind să intru în discuții, au apărut încercări de a aduce argumente contra acestei schimbări”, a spus el referitor la numirea Mihaelei Triculescu ca președinte al ANAF în locul lui Ionuț Mișa, notează Mediafax.Ministrul Finanțelor a completat că orice leu trebuie adus la buget într-un mod corect, fără să se impună biruri, iar ANAF și Curtea de Conturi sunt cele două instituții care pot duce direcția unei economii. Astfel, dacă una dintre direcții, respectiv ANAF, nu este orientată „așa cum trebuie”, atunci este nevoie să fie schimbată.„Am nevoie de cineva alături de care să putem face reforma acestei instituții”, a subliniat Teodorovici. Oficialul de la Finanțe susține că, pentru a reforma Fiscul, a avut discuții cu Mișa aproape zilnic, și în weekend. „Eu am propus această schimbare (n.r. - numirea Mihaelei Triculescu). Nu ține de partid. Am prezentat o analiză, propunerea respectivă”, a precizat Teodorovici.În plus, ministrul Finanțelor a mai spus că demiterea lui Mișa nu a ținut de nivelul colectării ANAF, ci mai mult de faptul că acesta este om de sistem și era nevoie de o schimbare a sistemului.„Doamna Triculescu n-are experiență de sistem. Poate acesta este motivul care o va face să facă acele modificări. Neaparținând unei grupări, poate dorința de a reforma va fi mai puternică, având tot sprijinul prim-ministrului și a ministrului de Finanțe. (...) Pentru a se schimba, ANAF-ul avea nevoie de schimbare”, a subliniat Teodorovici.