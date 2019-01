Codrin Ștefănescu, despre amnistie: Va fi dată. Vom face dreptate până la capăt

Secretarul general al PSD Codrin Ștefănescu a declarat duminică seară, la România TV, că partidul va merge mai departe cu modificarea Codurilor penale prin ordonanță, iar amnistia va fi dată deoarece trebuie „să facem dreptate până la capăt”.





„Vor fi modificate codurile prin ordonanță. Va fi și amnistia dată. O să facem dreptate până la capăt. Până la capăt înseamnă până la capăt. Cel puțin toate lucrurile astea, inclusiv războiul nostru, nu cu multinaționale, ci cu companiile și cu interesele și grupurile străine care își bat joc de țară și uită să își plătească taxele și impozitele aici și care, culmea, au susținători din partea #rezist, din partea lui Soros, din partea lui Iohannis, din partea unei camarile de la PNL și USR, ș.a.m.d.”, a afirmat Ștefănescula RTV, potrivit Mediafax.Acesta a adăugat că PSD nu gonește multinaționalele, însă nu i se pare normal ca o companie care a avut rulaj de miliarde de euro să plătească impozit de 1.500 de lei.„Noi nu gonim multinaționalele. Nu pleacă nimeni de la măcelărie, dar nu-mi poți spune că ai avut un rulaj de nu știu câte miliarde de euro și ai plătit impozit 1.500 de lei. Nu se poate să îți bați joc de o națiune sub forma asta. Războiul este legat de interesul de a păstra România pentru români și suntem, în momentul de față, singurul partid românesc”, a conchis secretarul general al PSD.La finele anului trecut, premierul Viorica Dăncilă a declarat, într-o discuție informală cu presa, că nu a văzut un proiect de ordonanță de urgență pentru amnistie și grațiere, însă nu va accepta un astfel de act normativ dacă nu este asumat de ministrul Justiției și bine analizat de șeful Guvernului.Ulterior, în prima zi a acestui an, Tudorel Toader a declarat, că are o bună relație cu premierul Viorica Dăncilă și că înțelege afirmația sa potrivit căreia ar accepta un proiect de OUG pe amnistie și grațiere dacă e asumat de MJ, deoarece orice inițiativă are nevoie de avizul Ministerului Justiției înainte de a ajunge la Guvern.