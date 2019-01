Greblă: Uneori la intervale diverse de timp, o grațiere, o aministie chiar este necesară

Secretarul general al Guvernului Toni Greblă a declarat, luni, la România TV, că „uneori la intervale diverse de timp, o grațiere, o aministie chiar este necesară”, precizând că este nevoie de un moment T0, de o serie de măsuri reperatorii ca să „plecăm la un drum curat și având încredere în justiție”, potrivit Mediafax.

Întrebat, luni la România Tv, dacă vor fi date ordonanțele de urgență pentru aministie și grațiere, Toni Greblă a răspuns: „Aceasta este o decizie politică care va fi luată la nivel de coaliție. Eu pot să vă spun, din punct de vedere tehnic, că uneori la intervale diverse de timp, o grațiere, o aministie chiar este necesară. Acum sigur că se speculează politic care este momentul, care să fie întiderea celor două acte de clemență. Nu poți să îi exceptezi acolo pe unii oameni, dar cu atât mai mult trebuie găsite măsuri reparatorii, cu cât justiția însăși a demonstrat numeroase abuzuri comise în perioada recentă sau relativ recentă, care trebuie îndreptate într-un anume fel”.

Acesta a adăugat că rolul Justiției ar fi ca în momentul de față să vină cu propuneri reparatorii pentru a îndrepta lucrurile.

„Justiția refuză la nivelul conducerii să recunoască că au existat abuzuri, că au fost făcute excese, și să propună măsurile juridice necesare îndreptării erorilor comise. Și din această cauză situația devine și mai tensionată între cei care solicită respectarea drepturilor și libertăților omului, cei care solicită continuarea luptei împotriva corupției, combaterii corupției, i-aș zice eu, dar cu respectarea prevederilor legale și tot acest amestec de activități și influențe între Servicii, parchete, instanțe de judecată, acest lucru va fi resimțit, din păcate, în activitatea de justiție, pe foarte mulți ani de acum în colo. Ar fi rolul justiției însăși să vină cu propuneri de îndreptare a lucrurilor acolo unde aceeași justiție sau parchetele, sub influența unora sau altora, au comis abuzuri împotriva oamenilor”.

Chestionat dacă judecătorul Toni Greblă ar sfătui Guvernul să dea aceste ordonanțe de amnistie și grațiere, secretarul general al Executivului a replicat: „Eu nu sunt în situația de a sfătui Guvernul. Din punct de vedere tehnic, mai ales în situația actuală, având în vedere abuzurile care s-au comis și necesitatea de a exista totuși un T0. Scuze, măsuri reparatorii și plecăm la un drum curat și având încredere în justiție, pentru că populația dacă nu are încredere în justiție, lucrurile nu stau bine într-o țară. De asemenea, s-ar liniști situația și în interiorul acestor instituții, mă refer la Parchetele și la instanțele de judecată, unde lucrurile sunt tensionate, ca urmare, tot la fel a multor abuzuri, șantaj sau tentative de șantaj comise împotriva unora sau altora sau a impresiei pe care o au că s-ar fi putut exercita. Acest T0 ar putea să liniștească lucrurile”.

La finele anului trecut, premierul Viorica Dăncilă a declarat, într-o discuție informală cu presa, că nu a văzut un proiect de ordonanță de urgență pentru amnistie și grațiere, însă nu va accepta un astfel de act normativ dacă nu este asumat de ministrul Justiției și bine analizat de șeful Guvernului.

Ulterior, în prima zi a acestui an, Tudorel Toader a declarat, că are o bună relație cu premierul Viorica Dăncilă și că înțelege afirmația sa potrivit căreia ar accepta un proiect de OUG pe amnistie și grațiere dacă e asumat de Ministerul Justiției, deoarece orice inițiativă are nevoie de avizul MJ înainte de a ajunge la Guvern.