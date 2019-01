Mișa,la Antena 3: Sunt echipe de doi oameni care atrag, în urma unui control fiscal, peste 100 milioane euro

Ionuț Mișa, fostul președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a prezentat, marți seara, unul dintre modurile prin care poate crește colectarea de taxe și impozite la bugetul de stat, dând exemplul Direcției de Administrare a Marilor Contribuabili.

„Vă rog să nu uităm că eu, ca și persoană și ca reprezentant al ANAF-ului și director al Direcției Administrarea Marilor Contribuabili, am fost primul care am inițiat controale în sistemul bancar, primul care am făcut controale efective la bănci, am pregătit, în decurs de doi ani de zile, aceste controale, am pregătit oameni, am instruit oameni, am creat un serviciu special pentru sistemul financiar-bancar și de asigurări. Să nu uităm că, totodată, sub conducerea mea, s-au realizat primele controale din România la companii multinaționale. La companii din domeniul oil&gas se poate face mai mult. Este nevoie să pregătim mai mulți oameni. Este neapărat, dar neapărat necesar să motivăm acești oameni”, a spus Ionuț Mișa, marți seara, în cadrul unui interviu acordat pentru Antena 3.

În ceea ce privește numărul de oameni care pot face aceste controale, fostul președinte al ANAF a dat exemplu direcției pe care a avut-o sub conducere, cea pentru Administrarea Marilor Contribuabili, sunt 480 de persoane, dar 410 posturi ocupate.

„Reușesc să aducă 43% din sumele la buget (n.red. - care trebuie colectate la buget). Sunt echipe de doi oameni care atrag suplimentar, în urma unei singure acțiuni de control fiscal, peste 100 de milioane de euro, nu de lei. Sume de ordinul milioanelor de lei deja sunt contidiene - dacă acum doi–trei ani erau sume extraordinare, acum sunt cotidiene. Dar indiscutabil că potențial există, se poate mult mai mult, dar trebuie să ne gândim foarte mult și foarte serios la resursa umană și la resursa financiară pe care o oferim pentru a primi rezultate”, a detaliat Mișa.

În departamentul de control al băncilor și asiguratorilor, ANAF avea 17 angajați, care trebuiau să controleze bănci din toată țara și asigurări, dar, în prezent, mai are șapte angajați. „N-am avut resursele financiare, ca să putem angaja mai mulți. N-am primit bani pentru a face angajări”, a susținut Mișa.

România este una dintre țările cu cel mai redus grad de colectare din Uniunea Europeană, având o pondere a taxelor și impozitelor de aproape 26% din PIB.