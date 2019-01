Dăncilă, prima reacție în cazul adopției fiului ei: Nu puteam să îmi permit să înfiez și fetița

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit, marți la Antena 3, pentru prima oară despre adopția fiului ei, Victor, precizând că acesta provenea dintr-o familie numeroasă. Ea adăugat că ar fi vrut să înfieze și o fetiță, din aceeași familie, însă nu a avut posibilitatea materială să facă acest lucru, potrivit Mediafax.

„M-am gândit mult dacă să vorbesc despre această pentru că mâine la oricine i se poate întâmpla aceste lucruri. Vorbesc în calitate de mamă și nu îmi este deloc ușor. Cred că nimeni nu merită acest lucru, absolut nimeni. E pentru prima oară și ultima oară când vorbesc despre acest subiect. Am să notific prin avocați orice publicație care va trata această temă într-un mod atât de josnic. I-am rugat pe colegii mei să nu facă din acest subiect unul public. Nu vreau să fac din acest subiect unul electoral.

Și pentru mine și pentru familia mea este un lucru neplăcut, nu credeam că se vor face astfel de acuzații nefondate, tendențioase. Sunt în politică de 30 de ani, dar ca să faci referire la așa ceva nu mă gândeam. Știu că ce am făcut eu cu soțul meu au făcut multe familii din România. Nu e corect să intri cu boncancii murdari în viața, în sufletul cuiva. Am vorbit cu fiul meu și dacă nu vorbeam. Eu am certitudinea că am făcut cel mai bun lucru din viața mea și dacă ar fi să întorc timpul aș face acest lucru din nou. Nu este nimic ilegal. A existat un certificat de naștere”, a afirmat Viorica Dăncilă, marți seară la Antena 3.

Premierul a povestit și despre cum s-a întâlnit și cu mama naturală a lui Victor, cât și despre faptul că ar fi vrut să o înfieze pe sora acestuia, însă nu a avut posibilitatea materială.

„M-am dus și m-am întâlnit cu femeia care l-a abandonat. Mi-a mulțumit. Mi-a spus că se bucură și că va fi liniștită pentru că avest copil va fi într-o familie. S-a spus că voiam să adopt și fetița. Era o fetiță foarte frumoasă, Aurelia. Avea niște ochi verzi frumoși. Nu puteam să îmi permit să adopt și fetița. Era foarte frumoasă, dar nu puteam. Eram la început de drum, ca să luăm laptele pentru Victor dădeam tot salariul meu, deci nu puteam nici material ca să mai adoptăm un copil. Fetița avea 3-4 ani, nu puteai să iei copilul de lângă mamă”, a explicat Dăncilă.

Întrebată dacă va da în judecată publicația care a scris despre familia ei și fiul pe care l-a adoptat, premierul a replicat: „Da, pentru că aș trece cu vederea s-ar putea ca și alții să treacă prin ceea ce trec eu acum, familia mea acum, aceste lucruri trebuie stopate într-un fel, nu poți să te joci cu viața unor oameni și să treacă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Vorbeați de jurnalism, eu repet, am spus acest lucru de multe ori, respect jurnaliștii, chiar și pe cei care mă critică, dacă acest lucru este documentat, dar în momentul în care vii cu asemenea lucruri, acest lucru nu mai este legat de jurnalism”.

Reacția șefului Executivului vine în contextul în care publicația Libertatea a scris un articol amplu despre faptul că Viorica Dăncilă are un fiu adoptiv, un băiat care provenea dintr-o familie nevoiașă din Videle, fiind cel de-al optulea copil al acestora. Actualul premier l-a înfiat pe Victor în ianuarie 1990. Materialul publicat a mai relatat că pașii legali referitori la adopție urmați de Dăncilă au fost neclari.