Sebastian Ghiță: Urmează să fiu audiat de procurori. Poate că poza cu Kovesi va ajunge ca probă

Sebastian Ghiță a declarat joi seară, la Antena 3, din Serbia, că va fi audiat în dosarul de la Secția de anchetare a magistraților care o vizează pe fosta șefă DNA și, dacă procurorii îi vor cere, le va furniza fotografia cu Laura Codruța Kovesi acasă la el, potrivit Mediafax.

„Cred că, așa cum mi-am cântărit eu pașii și acțiunile, cred că ceea ce a început acea Secție de invesigare a magistraților, e o procedură care nu trebuie să devină o acțiune subsumată acțiunilor mele. Investigațiile trebuie făcute de procurori și sunt convins că doamna procuror Florea vor avea răbdare și atenția și au și puterea să se pronunțe asupra doamnei Kovesi în conivență cu Portocală sau Onea. Nu aș vrea să fiu eu cel care să îmi bag nasul și coada în lucrurile acestea”, a declarat Sebastian Ghiță, la Antena3.

Potrivit fostului deputat, fotografia cu Laura Codruța Kovesi de la el acasă o va transmite procurorilor Secției de anchetare a magistraților, dacă i se va cere. Totodată, Ghiță a precizat că va fi audiat de procurori.

„Să nu fiți sigur, poate că acea poză va ajunge la secția de investigare a magistraților ca probă. Dacă procurorii îmi vor cere. Eu urmează să fiu audiat. Dacă procurorii îmi vor cere voi pune la dispoziția lor orice probe și materiale. Nu știu (când voi fi audiat – n.r.), dar mă aștept să fiu audiat. De altfel, am depus o plângere și am explicat acolo de ce eu cred că doamna Kovesi dirijându-I pe domnii Onea și Negulescu, am explicat acolo cum, pentru că că știam că doamna Kovesi mi-a fabricat dosare și falsificat probe”, a mai spus Sebastian Ghiță.

Sebastian Ghiță a făcut un denunț împotriva Laurei Codruța Kovesi, deoarece ea i-ar fi cerut bani pentru a-l aduce în țară, din Indonezia, pe Nicolae Popa. Denunțul a fost înregistrat la Secția pentru anchetarea magistraților.