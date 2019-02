Orban, întrebat despre o alianță cu USR și PLUS: Probabil va fi o alianță de guvernare

Președintele PNL Ludovic Orban a declarat marti seara, la TVR1, întrebat dacă s-ar așeza la masă cu USR și PLUS în vederea încheirii unei alianțe, că „probabil va fi o alianță de guvernare”, însă orice partid trebuie să își clarifice oferta electorală, potrivit Mediafax.

„Probabil va fi o alianță de guvernare, normal, dar eu cred că fiecare formațiune politică trebuie să își clarifice oferta. În ceea ce privește PNL noi suntem un partid care are o viziune clară, considerăm că trebuie să stimulăm investițiile, că trebuie să generăm o dinamică economică, să asigurăm servicii de educație pe niște baze solide, să facem autostrăzi să nu mai păpăm bani publici, ci să folosim fondurile pe investiții în infrastructură”, a afirmat Ludovic Orban, marți la TVR 1.

Întrebat dacă după alegerile europarlamentar ar fi o idee bună să se cristalizeze unele orgolii și dacă este dispus să discute cu Dacian Cioloșl, președintele liberal a răspuns: „Eu sunt dispus să vorbesc cu oricine, numai că trebuie să avem și ce să discutăm”.

Chestionat ce șanse dă alianței USR-PLUS, Ludovic Orban a replicat: „E problema lor de capacitate de a putea genera o ofertă care să atragă electoratul. Cu cât alte partide care nu sunt cu PSD vor putea motiva electoratul, cu atât șansele de a bate PSD sunt mai mari. Cu siguranță că dacă am avea posibilitatea să punem punct acestei guvernări novice, o vom face. Sigur că am prefera ca un început nou să fie o revenire la popor”.

Comitetului Politic al USR a votat, sâmbătă, decizia unei liste comune la alegerile europarlamentare, iar alianța se numește „Alianța 2020 USR-PLUS”.

Ulterior hotărârii, Dacian Cioloș a fost întrebat despre o posibilă alianță cu PNL, acesta răspunzând: „Este un semnal clar (Alianța 2020 USR-PLUS - n.r.) al unui început de coagulare a forțelor de Opoziție. Forțele politice noi au înțeles mesajul pe care românii care vor o schimbare l-au transmis”.

Referitor la o posibilă alianță cu PNL, președintele USR, Dan Barna, a declarat că subiectul „nu este de actualitate, cel puțin pe termen scurt”.

Lista comună penru europarlamentare este formată din: 1. Dacian Cioloș, președintele PLUS, 2. Cristian Ghinea (USR), 3. Dragoș Pîslaru (PLUS), 4. Clotilde Armand (USR), 5. Dragoș Tudorache (PLUS). 6. Nicolae Ștefănuță (USR), 7. Vlad Botoș (USR), 8. Ramona Strugariu (PLUS), 9. Vlad Gheorghe (USR), 10. Alin Mituță (PLUS), 11. Anamaria Naomi Reniuț (PLUS), 12. Valeriu Nicolae (PLUS), 13. Oana Țoiu (PLUS), 14. Radu Ghelmez (USR), 15. Liviu Iolu (PLUS).

USR mizează ca prin alianța celor două partide să obțină șase locuri eligibile la europarlamentare, au declarat, pentru Mediafax, surse politice.