Teodorovici: Despre ROBOR și bănci să discute doar MFP și BNR. Discuţiile pe lângă nu își au rostul

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a declarat, miercuri seara, la Digi 24, că dialogul despre politica fiscală și cea monetară trebuie să fie purtat doar între reprezentanții ministerului și cei ai Băncii centrale, iar diversele frustrări trebuie să fie ținute în interior sau în cadru restrâns, potrivit Mediafax.În ceea ce privește afirmația Guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, că taxa pe activele bancare nu poate fi legată de ROBOR, deoarece atacă independența băncii centrale, care este prevăzută de Uniunea Europeană (UE), ministrul Finanțelor a susținut că este un dialog care trebuie purtat doar între cele două instituții.„Am avut o discuţie, săptămâna trecută cu domnul Guvernator, discuţie în cadrul căreia dânsul mi-a spus un lucru pe care urma să-l şi menţioneze la conferinţa de presă pe care dânsul a avut-o joia trecută - nu s-a întâmplat -, şi anume că dialogul pe orice temă de acest gen se poartă între cele două entităţi: Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Centrală. Discuţiile «pe lângă» nu îşi au rostul. Sau îşi au rostul, dar sunt discuţii să spunem neoficiale, pentru că cele două instituţii publice şi la care am făcut tot timpul trimitere trebuie să colaboreze, trebuie să coopereze, pentru ca cele două politici de bază, fiscală şi monetară, trebuie să conlucreze, dar nu să se întrepătrundă, niciodată, dar trebuie să existe această colaborare. Domnul Guvernator a spus acest lucru, mă aștept, din nou, public să sublinieze. Dacă vă uitați la mesajele pe care le-am dat, întotdeauna, au fost clar în această direcție. Poate unii mi-au reproșat că nu sunt mai vehement față de Banca centrală. Am spus: «Domnule, eu sunt ministru de Finanțe, nu am voie să-mi exprim păreri personale despre o structură atât de importantă cum este banca centrală». Oriunde în lume aceasta este practica”, a spus Eugen Teodorovici, într-o emisiune la Digi24.Ministrul Finanțelor a menționat că, atunci când a spus că acest dialog trebuie să fie numai între MFP și BNR, nu s-a referit la faptul că audierea Consiliului de Administrație al BNR de la Senat nu trebuia să aibă loc.„Spun altceva. Oriunde în lume, cele două entități colaborează. Parlamentul este o structură politică, care are dreptul, așa cum îi dă dreptul Constituția, să aibă comisii, să cheme în audiere. Mă temeam că, după discuția avută cu domnul Guvernator la Banca centrală, să se fi interpretat, în spațiul public, următorul lucru cu două efecte pozitive: că Ministerul de Finanțe s-a împrumutat în piață, imediat după întâlnirea noastră destul de bine, chiar foarte bine - au fost de patru ori mai mari ofertele băncilor și mai mult domnul Guvernator a mers în Parlament. Două chestiuni pe care numai acele discuții ele s-au produs”, a detaliat Teodorovici.Întrebat, ministrul Finanțelor a negat că aceste două efecte s-au datorat doar acelei întâlniri, care a avut loc la data de 4 februarie, la Comitetul Național de Supraveghere Macroprudențială (CNSM).„Am spus numai că a fost un dialog, în urma căruia au fost aceste două efecte. (...) Tot sper și fac apel la acest tip de comunicare: pe cât posibil să ne ținem cu toții frustrările în interior, eventual, să ne manifestăm într-un cadru restrâns, dar nu în văzul lumii, dar tot ceea ce scoatem dintr-un astfel de dialog să fie bun pentru cei care așteaptă de la noi acest lucru - în cazul de față cei care au credite în lei”, a mai spus Teodorovici.În schimb, în discuțiile interne, reprezentanții BNR și cei ai MFP discută tot felul de probleme, inclusiv cea legată de ROBOR, a menționat ministrul Finanțelor.„Domnul guvernatorul BNR, când se referă la această independenţă, nu este vorba de independenţa băncii centrale, ci de instrumentul pe care îl are la îndemână Banca centrală şi pe care, să spune, așa cum dânșii susțin, nu-l poate folosi atât de eficient, având această ordonanţă, astăzi este în vigoare. Tocmai, de asta a fost această discuție și-am înființat acest grup de lucru între reprezentanții Ministerului de Finanțe și cei ai Băncii centrale, pentru ca, până pe 18 februarie, săptămâna viitoare, să avem pe masă o propunere de modificare sau de îmbunătățire a ceea ce este astăzi acest concept ROBOR”, a afirmat Teodorovici.Obiectivul acestei îmbunătățiri a ROBOR este ca „ratele să fie mai mici”, conform minisitrului Finanțelor. „O să vedeţi şi aici şi nu vreau să intru mai mult în detaliu, până la finalul lunii februarie, eu am toată speranţa că, cel puţin în zona bancară, acolo unde am avut discuţii şi cu Banca Naţională, lucrurile se vor schimba complet în bine pentru cei care au împrumuturi în lei sau vor avea împrumuturi în lei”, a mai spus Teodorovici.Luni, 18 februarie, ministrul Finanțelor Publice și Guvernatorul BNR se vor întâlni la ședința CNSM, în care grupul de lucru format din reprezentanții celor două instituții vor prezenta concluziile la care au ajuns privind efectele OUG nr. 114/2018.„De asta nu vreau să exclud nicio posibilitate sau a spune mai multe despre acest subiect, pentru că, după aceea se fac fel de fel speculații și eu îmi doresc foarte mult în această discuție cu Guvernatorul Băncii centrale să discutăm doar între noi acest lucru și să putem pune în mod public concluzia, pentru ca, dacă, după aceea va fi cazul și se dovedește un mecanism mult mai bun cel de astăzi, să fie și folosit”, a adăugat Teodorovici.