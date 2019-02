Teodorovici: Sigur OUG 114/2018 nu va fi modificată săptămâna viitoare

„Nu. Sigur nu. Nu este obligatoriu să fie modificată. Nu trebuie să plecăm de la ideea că va fi modificată. Dacă va fi vreun motiv care să aducă un plus pentru români, cu siguranță, suntem deschiși la orice fel de propunere. Până atunci, cei care speră să nu mai spere că speră degeaba”, a declarat Eugen Teodorovici la Digi24, potrivit Mediafax.



Ministrul Finanțelor a declarat săptămâna această, într-o altă emisiune la Digi 24, că orice modificare privind OUG nr. 114/2018 trebuie decisă întâi în cadrul Coaliției de guvernare, ulterior în Guvern.



Săptămâna aceasta, ministrul Energiei, Anton Anton, a susținut că această ordonanță trebuie modificată, deoarece altfel firmele din energie nu vor mai avea bani de investiții.



În plus, președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a avut săptămâna aceasta o întâlnire cu reprezentanții companiilor din energie, iar ulterior a susținut că este nevoie de modificarea OUG nr. 114/2018 pe partea de energie, respectiv impozitul de 2% pentru cifra de afaceri a firmelor din domeniu.



În plus, la Comitetul Național de Supraveghere Macroprudențială este un grup format din reprezentanți ai MFP și ai Băncii Naționale a României care analizează această ordonanță și efectele asupra mediului bancar și asupra economiei. Grupul își va prezenta concluziile luni.