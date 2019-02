Traian Băsescu: Aducerea lui Nicolae Popa nu a fost foarte simplă. Am discutat cu președintele Indoneziei

"Am văzut posturi care arată fotografii de la ambasada Indoneziei cu delegația condusă de doamna Kovesi. (...) Problema aducerii în țară a lui Nicolae Popa nu a fost foarte simplă pentru că nu a fost semnalată de Interpol, ci de un serviciu partener, care funcționa și pe teritoriul Indoneziei. A informat SRI, chiar i-a întrebat dacă România e interesată de aducerea în țară, SRI a confirmat interesul (...) Am discutat cu președintele Indoneziei și l-am rugat să trateze cu celeritate cazul Popa. Apoi la un summit i-am dat doamnei Kovesi o scrisoare să i-o dea președintelui. Scrisoarea a mers sigilată și nu i-am arătat conținutul doamnei Kovesi, dar cred că i-am dat delegației o copie ca să știe ca bază de discuție", a declarat Traian Băsescu, potrivit Mediafax.Fostul președinte spune că a fost informat imediat și nu înțelege de ce acum sunt acuzați cei care l-au adus în țară pe Nicolae Popa."M-au informat imediat ce a avut informația (n.r.: SRI). Sigur, atmosfera care s-a creat: hai să îi învinuim pe cei care au îndrăznit să îl aducă pe Popa care a participat la furtul banilora 300.000 de români. În cele două mandate ale mele am considerat că e un afront adus statului, atunci când un om se sustrage punerii în aplicare a unei hotărâri definitive și în afară de statele unde erau cei protejați, în Ungaria, de exemplu, acolo nu puteai să te bagi, dar cei care erau solitari, pe cont propriu, a fost o politică a mea să cer statului să îi aducă, pentru că sunt legi care trebuie puse în aplicare.", a mai spus Băsescu.