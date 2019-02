Teodorovici: Am să țin cont de sfatul domnului președinte Tăriceanu

„Eu nu am spus în declarația mea decât faptul că deciziile mari se discută în Coaliție. Eu nu am știut nici dacă s-a discutat, nici daca nu s-a discutat, nu am făcut decât acestă precizare, nelăsând să se înțeleagă faptul că dânsul a luat o decizie sau a spus acest lucru fără să discute cu ceilalți din coaliție. Am să țin cont de sfatul domnului președinte Tăriceanu, dar pe zona de energie sau în administrație trebuie să se țină cont și de experiența pe care o am în administrație. Important este cu ce ies cele două părți, PSD-ALDE. Este bine să fie puncte de vedere diferite. (...) Apropo de aceste eventual puncte de vedere diferite, dar enormal să fie aceste puncte de vedere diferite.(...) Discuții înainte și după (adoptarea OUG n.r. 114/2018 - n.red.), pot să aibă loc. (...) Suntem un partid de stânga cu unul de dreapta. E normal să fie opinii diferite”, a afirmat Teodorovici într-o emisiune la Antena 3, conform Mediafax.Ministrul Finanțelor a reamintit că Tărcieanu l-a numit secretar de stat în MFP, în 2007, fiind unul dintre artizanii carierei sale politice și profesionale.„Eu am un respect pentru dânsul deosebit. (...) Dânsul m-a pus pe mine secretar de stat, dânsul m-a numit în 2007 secretar de stat. Deci dânsul este unul dintre artizanii, să spunem carierei mele profesionale și politice și toată viața mea voi avea un respect deosebit și niciodată indiferent ce ar spune sau aș auzi din presă, nu aș pune la îndoială că ar fi zis domnul președinte Tăriceanu”, a adăugat Teodorovici.Oficialul de la Finanțe a mai spus că se fac presiuni din mai multe direcții pentru modificare OUG n.r.114/2018.„Nu. În Coaliție nu există niciun fel de tensiune, ca să fie foarte clar. Am discutat foarte bine și-am lucrat foarte bine și foarte deschis cu colegii de la ALDE pe buget și în Parlament. Și la alocații, și cu colegii de la UDMR. Cu cine a fost deschis să lucreze, în Parlament și în comisii, și nu numai, s-a lucrat foarte bine. Am avut și colegi din alte partide care au înțeles doar să blocheze și să spună nu”, a mai spus Teodorovici.Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu l-a sfătuit pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, să își țină părerile pentru el atunci când comentează în legătură cu Ministerul Energiei, fiindcă nu cunoaște cum funcționează ministerul care este condus de un liberal.„Am văzut că domnul Teodorovici a făcut niște comentarii în legătură cu OUG 114. Am ceva de spus. Îi dau un sfat domnului Teodorovici să își țină părerile pentru el în ceea ce privește Ministerul Energiei, pentru că nu cunoaște cum funcționează. Nu cred că are suficiente date ca să știe cum funcționează Ministerul Energiei care este condus de un liberal”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, sâmbătă, într-o conferință de presă la Sinaia.Liderul ALDE a mai spus că între el, partidul pe care îl conduce și Eugen Teodorovici este o diferență de abordare și de viziune.Reacția lui Călin Popescu Tăriceanu vine după ce ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a afirmat, vineri seara, că OUG nr. 114/2018 nu va fi modificată sigur săptămâna viitoare în ședința de Guvern.„Nu. Sigur nu. Nu este obligatoriu să fie modificată. Nu trebuie să plecăm de la ideea că va fi modificată. Dacă va fi vreun motiv care să aducă un plus pentru români, cu siguranță, suntem deschiși la orice fel de propunere. Până atunci, cei care speră să nu mai spere că speră degeaba”, a declarat Eugen Teodorovici, vineri seara, într-o emisiune la Digi24.Chestionat dacă a vorbit despre subiect cu Călin Popescu Tăriceanu, ministrul de Finanțe a replicat că astfel de discuții trebuie purtate în coaliție și că el personal nu a fost prezent la o astfel de discuție.De asemenea, întrebat dacă șeful Senatului s-a grăbit să facă anunțul cu privire la corectarea OUG 114, Teodorovici a spus că nu vrea să facă astfel de remarci.Săptămâna aceasta, ministrul Energiei, Anton Anton, a susținut că această ordonanță trebuie modificată, deoarece altfel firmele din energie nu vor mai avea bani de investiții.