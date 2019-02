Cioloș, despre eticheta de securiști: O poveste din partea unor oameni care nu mai au ce să inventeze

Liderul PLUS Dacian Cioloș a declarat luni seară, la TVR1, întrebat cum vede eticheta de „securiști” lipită lui și membrilor partidului, că este o poveste a unor oameni „care nu mai au ce să inventeze”, precizând că îi va da în judecată pe cei care mai folosesc astfel de etichete, potrivit Mediafax.

„E o poveste din partea unor oameni care nu mai știu ce să inventeze pentru că probabil le e teamă de ceea ce putem noi oferi României. Pentru că altfel nu înțeleg de ce nu își văd de treaba lor. O să îi dăm și în judecată. O să îi dăm și în judecată, da sigur. Doar că românii așteaptă de la noi să le spunem ce vrem face pentru România și nu să ne pierdem vremea cu niște neisprăviți cărora le e teamă că își pierd scaunul de sub fund și atunci inventează tot felul de povești, ceea ce fac de ani de zile. Astfel de declarații pe care noi le cerem membrilor noștri, nu ar trebui să fie cazul să face chestiunii din acestea. Cu siguranță în momentul în care ajungem la guvernare o să venim cu reglementări specifice, inclusiv delimitarea mult mai clară a rolului și a atribuțiilor serviciilor de informații. Vom veni cu modificări care nu vizează doar modernizarea SRI, ci și a altor instituții ale statului. (...) Noi avem nevoie de o modernizare a Constituției. În interiorul puterii executive și a președintelui este nevoie de niște modificări pentru a clarifica raporturile între guvern și președinte”, a declarat Dacian Cioloș, luni seara, la TVR 1.

„Toți cei din conducerea PLUS trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere și vor trebui să scoată un certificat că nu au colaborat cu Securitatea în niciun fel. Cei care au vârsta respectivă că nu au colaborat cu Securitatea și o declarație pe propria răspundere că nu au fost angajați sau că nu sunt colaboratori sau informatori ai niciunui serviciu de informații, nici românesc, nici străin”, a mai spus Cioloș.

Întrebat cum s-a ajuns ca în partid să fie nevoie de astfel de declarații, fostul premier tehnocrat a spus că acest lucru a fost necesar tocmai pentru a elimina suspiciunile. Liderul PLUS a adăugat că în partidul pe care îl conduce nu sunt oamenii care au lucrat în Securitate, cum sunt în PSD sau în alte formațiuni politice.

„Tocmai pentru a elimina tot felul de suspiciuni, pentru că noi căutăm să sădim și să semănăm încrederea la români, pe când cei care lansează astfel de pertade caută să semene suspiciunea și să dezbine. Fără nicio dovadă, fără niciun fel de probe, tot reiau și tot rulează și derulează tot felul de povești, fără să vină cu dovezi. Vin doar cu tot felul de observații, că ba sora, ba fratele, ba rudele, unchiul, ș.a.m.d. Dar e treaba lor. Noi nu avem în partid oameni care au lucrat în Securitate, așa cum are PSD, așa cum au alte partide. Noi nu am semnat niciun protocol de colaborare sau un protocol de implicare a serviciilor de informații în tot felul de altfel de instituții. Nu, cei de acolo le-au semnat. Acum la ultima ședință a Consiliului Național am luat deja decizia și o să cerem lucrul acesta, în momentul în care se vor constitui filialele județene, și celor din conducerea filialelor. Niciun partid nu mai are lucrul acesta. Dacă cineva are timp și bani pentru astfel de povești pe treaba lor. Noi avem de lucru în România și plecăm cu cărțile pe masă”, a conchis Cioloș.