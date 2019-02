Tudose, despre discuțiile cu Dragnea pe amnistie: Vine lupul. Hai o poză cu lupul nu ai? / Dragnea nu va da OUG pe amnistie pentru că atunci nu mai este util celor care o vor

„Vine lupul. Hai o poză cu lupul nu ai? Să vedem și noi cum arată tot lupul ăsta care vine. Nu, e secret dar vine. E nasol, mușcă, are și rabie, dar trebuie să ne pregătim. De aici apare nervozitatea. Nu poți să ții pe agenda publică chestiunea asta, în loc să vorbim despre spitale, despre autostrăzi, despre educație, investiții, de dezvoltare economică. Noi de doi ani la CEx, domnule problema cu amnistia și grațierea. Domnule, nu se mai poate, trebuie să o facem. În fapt e batista lui de întrebuințarea. Este bastista pe care o flutură la cei care vor acest lucru, în timp ce cu mâna cealaltă le ia ceasul și șireturile”, a declarat Mihai Tudose, marți seară, la TVR 1.

„Nu o s-o dea. Dacă o dă, o să obțină brusc două lucruri – 300.000 de oameni în Piață și pierderea valorii de întrebuințare a lui, că nu mai e util pentru oamenii care vor asta. Nu mai poate, că le-a dat-o.

El s-a scăpat cu completurile de 5 și cu OUG de astăzi și cu altele. Când face o chestie din asta, discuți cu toată lumea, societatea civilă, Opoziția, cu toată lumea. Modificări de genul acesta în istoria oricărui stat sunt adaptări. Dar adaptezi la realitatea țării nu la a ta personală, că e o mică problemă aici. Dacă se duce cu dedicație către ceva”, a completat Tudose.

În legătură cu OUG în domeniul justiției, fostul premier a reamintit că a spus public că nu va emite un astfel de act normativ, lucru pe care i l-a spus și lui Liviu Dragnea.

„După ce am venit la Guvern a fost vreo ordonanță pe justiție de când am venit eu? Nu. Eu am spus-o foarte clar. O da, am spus-o public. I-am spus și lui ce am spus și public, ordonanță pe justiție la Guvern, uit-o. Punct. Asta am spus-o și celor din Piață, că știți că erau cu megafoanele. Ce vreți de la mine? Ah păi cu justiția. Eu, niciodată”, a conchis Mihai Tudose.

Pe 29 ianuarie, Mihai Tudose a anunțat că demisionează din PSD și se înscrie în Pro România.

Guvernul a adoptat, marți, o OUG care modifică Legile justiției. Documentul prevede modificări privind concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, dar și la Legea 304/2004 privind organizarea judiciară sau 317/2004 privind CSM.

Este modificată și procedura de numire în funcție a procurorilor de rang înalt, astfel că aceștia nu mai primesc aviz din partea Secției de procurori a CSM, ci din partea plenului Consiliului. O altă schimbare importantă se referă la delegările în funcțiile de conducere ale parchetelor. Astfel, potrivit noii OUG, procurorii nu pot fi delegaţi în funcţiile de conducere din cadrul parchetelor pentru care numirea se face de preşedintele României.

Una dintre prevederi arată că șeful Secției de anchetă poate dispune asupra tuturor soluțiilor cu magistrați.