Șefa instanței supreme, despre OUG 7: Dacă nu se intervine urgent, vom avea aceleași probleme cu completurile de 5

Anterior, ministrul Justiției anunțase că Guvernul va abroga articolul 54 din OUG pe legile justiției , care permitea judecătorilor să devină șefi de parchete și care muta avizul pe numirile procurorilor de rang înalt de la Secția pentru Procurori a CSM la plenul Consiliului. Ministrul a precizat că va redacta noul proiect de OUG astfel încât să intre în ședința de Guvern de săptămâna viitoare.





Aceasta este însă singura modificare din controversata Ordonanță de modificare a legilor justiției la care Guvernul renunță. Au rămas astfel în vigoare celelalte prevederi controversate, precum scoaterea Secției de anchetare a magistraților din subordinea procurorilor sau delegarea procurorilor în funcții de conducere.





O prevedere importantă ce rămâne în vigoare este cea care vizează regulamentele interne ale ÎCCJ și instanțelor judecătorești. Cum modifică OUG 7 legile justiției în această speță:





Ordonanța de urgență mai modifică Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și în ceea ce privește atribuțiile Colegiului de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție.



Astfel, una din atribuții, ce prevedea că acest Colegiu de conducere analizează candidaturile depuse pentru funcția de judecător la ÎCCJ și prezintă apoi plenului CSM raportul consultativ asupra promovării în funcția de judecător la Curte, a fost complet eliminată, prin abrogarea alineatului (1), litera b), din articolul 29.



De asemenea, conducerea ÎCCJ nu va mai putea adopta Regulamente care să „adauge” la lege, potrivit ordonanței, referire la Regulamentul de organizare și funcționare al instanței supreme adoptat în 2014, care stabilea, printre altele, și modul de constituire a completurilor de judecată.



În acest sens, la articolul 29, s-a introdus un nou alineat, alineatul (5), care prevede: „Colegiul de conducere nu va putea adopta Regulamente sau hotărâri prin care să adauge la dispozițiile cuprinse în legi, pe motiv că acestea ar fi neclare sau incomplete.”



În mod similar, este modificat și Art. 49 din Legea 304, ce prevede că în cadrul fiecărei instanțe judecătorești funcționează un colegiu de conducere, care hotărăște cu privire la problemele generale de conducere ale instanței. Și la acest articol 49 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins: „Colegiile de conducere nu vor putea adopta hotărâri prin care să adauge la dispozițiile cuprinse în legi, pe motiv că acestea ar fi neclare sau incomplete.”



"Dacă vă aduceți aminte, la un moment dat am folosit o sintagmă, și anume că sper ca epopeea completurilor de cinci să se fi sfârșit aici. Nu mai sper acum pentru că, așa cum am citat din OUG 7/2019, nimeni nu mai are voie să aprobe hotărâri prin care să dispună altceva decât dispune legea. Ori, dacă vă uitați în lege, nu o să vedeți nicăieri modul cum se face tragerea la sorți. Deci dacă nu se va interveni printr-o modificare legislativă urgentă, vom avea aceleași probleme cu completurile de cinci pentru că, potrivit ordonanței, nici măcar CSM-ul nu mai poate stabili aceste reguli", a declarat Tarcea, potrivit Mediafax.Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat luni seară că abrogarea integrală a ordonanței de urgență pe legile justiției nu va exista, ci doar a acelor soluții convenite cu reprezentanții CSM și asociațiile, respectiv articolul 54. "Majoritatea propunerilor de modificare au venit chiar de la sistem, de la CSM. Dacă abrogăm ordonanța toată, abrogăm și soluția care spune că admiterea la INM se face anul ăsta, 2019, după regulile care au funcționat până anul trecut. Vrea lumea așa ceva? Că președinta CSM zicea azi că dacă organizăm în patru ani avem deficit de personal și mai mare decât avem astăzi. (...) Abrogarea integrală, a spus și doamna prim-ministru, nu va exista. Abrogarea acelor soluții despre care am vorbit, inclusiv articolul 54", a declarat Tudorel Toader, luni seară, la România TV.