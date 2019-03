Dragnea: Relaţia cu SUA e bunicică, nu bună; avantajele pentru România nu sunt foarte mari

Întrebat în cadrul unei emisiuni la Antena 3 despre mutarea ambasadei Israelului de la Tel Aviv la Ierusalim, Dragnea a spus că "e un subiect uriaş, e un subiect de politică externă înalt", relatează Agerpres."Vorbim de două state puternice în lume, Israel şi SUA, vorbim de dreptul nostru de a hotărî unde să ne punem ambasada într-un stat, pe de o parte, pe de altă parte este şi atitudinea preşedintelui Iohannis, care nu sunt sigur că ştie ce vrea. Nici nu spune că nu e de acord, ca să le spună probabil la americani şi Israel 'nu, domnule, eu vă susţin', dar nici nu spune că e de acord, ca să semnalizeze şi în Europa. Uniunea Europeană nu a adoptat o poziţie, nu a asumat o poziţie comună acceptată. (...) Israelul este într-o perioadă în care are nevoie acută de prieteni. De prieteni adevăraţi. Prieteni adevăraţi sunt cei care în momentele importante sar în ajutor. Relaţia noastră cu Israel este foarte bună, dar potenţialul este uriaş. Şi avantajele posibile pentru România sunt foarte mari", a spus liderul PSD.În acest context, Dragnea s-a referit la relaţia României cu SUA, afirmând că este "bunicică, nu bună"."Relaţia cu Statele Unite este una bunicică, nu bună, e bunicică. A noastră, în sensul că din partea noastră este foarte bună, din partea lor e bunicică. Adică Ambasada Americii de aici are un anumit mesaj, un anumit discurs şi o anumită abordare, administraţia de acolo se pare că are altă abordare. Dar când se trage linie, avantajele concrete pentru România, din punct de vedere economic şi strategic, nu sunt foarte mari. În schimb, pentru noi SUA reprezintă o garanţie uriaşă de securitate cu care nu avem voie să ne jucăm", a declarat Dragnea.