Băsescu: Dăncilă, o țățică căreia îi pui o masă în față și vinde gogoși cu nerușinare

Traian Băsescu a ironizat-o, miercuri seara, la Realitatea TV, pe Viorica Dăncilă pentru afirmația că președintele trebuia sa-l sune pe regele Iordaniei. Este o ”țățică căreia îi pui o masă în față și vinde gogoși cu nerușinare”, a mai spus el..

”Este tupeul pesedistului, care minte-n față. (...) Nimic nou sub soare. Ca întotdeauna PSD minte. Profită de faptul că oamenii nu știu prea multe despre politica externă. Am văzut declarația că președintele trebuia sa-l sune pe regele Iordaniei. Vinde gogoși cu nerușinare, ca o țățică căreia îi pui o tarabă, multe gogoși și să le vândă populației ! Asta face Viorica. De ce, mamaie, nu ai pus mâna pe telefon sune la șeful guvernului, la premierul Regatului Hașemit, să-i spui că i-ai prostit pe ăia cu mutatul ambasadei, așa că guvernul de la Amman să stea liniștit și i s-ar fi tranmis imediat regelui că nu-i nicio problemă în poziția României? Probabil că regele ar fi avut apoi exigența ca pe parcursul vizitei lui în România să se facă o declarație cu el alături, de premier ori de președinte că a vorbit sub influența narcoticelor dna. Viorica, că Dragnea e ca un narcotic pentru ea”, a declarat la Realitatea TV Traian Băsescu.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marți, că nu anunțul său referitor la mutarea ambasadei la Ierusalim este cauza anulării vizitei în România a regelui Iordaniei. ”Președintele trebuia să îl sune să îi spună că nu este de acord cu acest lucru, că dânsul l-a invitat”, a mai spus ea.

„Îmi pare rău că președintele iese cu astfel de afirmații care pot aduce prejudicii de imagine României. Nu este prima oară și cred că, ca președinte al României, trebuie să aibă atitudine pozitivă și atunci când are ceva de reproșat să nu iasă cu reacții publice, mai ales atunci când jignește, că acest lucru nu rezolvă nimic.Nu este vina mea că nu s-a mai făcut vizita regelui Iordaniei. Să nu uităm că regele este cel care trebuia să aibă întâlnire cu președintele. Președintele trebuia să îl sune să îi spună că nu este de acord cu acest lucru, că dânsul l-a invitat. Este omologul președintelui regele, nu al primului ministru”, a declarat Viorica Dăncilă, la România TV.