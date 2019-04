Cioloș: Nu a fost deloc coabitare. Lui Dragnea i-a convenit să stea în Opoziție să își lingă rănile

Președintele PLUS Dacian Cioloș a declarat, luni, că în perioada guvernării tehnocrate nu a existat deloc o coabitare cu Liviu Dragnea, Cabinetul său fiind validat în Parlament. Fostul premier a precizat că liderului PSD i-a convenit să stea în Opoziție „să își lingă rănile”.

„Cum nu ne-a deranjat când a aruncat în aer bugetul României, cu toate pensiile speciale puse acolo? Nu putem spune că nu ne-au deranjat. Toate petardele pe care le-au aruncat atunci. Toată presiunea mediatică pe care au făcut-o și cu campania vânduți străinilor și lui Soros, asta nu a fost deloc coabitare. Dar lui Dragnea i-a convenit să stea în Opoziție să își lingă rănile. Probabil că ar fi fost bine să fie forțate în 2015 alegeri anticipate. Nu a fost deloc coabitare. Noi am fost un Guvern care a fost validat de Parlament, de votul unei majorități parlamentare, pentru un an de zile, într-un an electoral. Asta am și făcut. Am guvernat ca să lăsăm România cu o creștere economică consistentă”, a afirmat Dacian Cioloș, întrebat care a fost cheia comunicării cu Liviu Dragnea, de nu a fost deranjat Guvernul tehnocrat de către liderul PSD.

„Acum cerem votul românilor pentru un program politic, pentru o alternativă politică pentru construcția României. Programul nostru politic va fi pentru o perioadă de 8-10 ani, în varianta acestei alianțe dacă românii ne vor oferi această susținere”, a completat Cioloș.

Dacian Cioloș a fost premier în perioada 17 noiembrie 2015 - 4 ianuarie 2017.

Acesta deschide lista candidaților la alegerile europarlamentare pentru alianța USR-PLUS. Lista comună a alianței USR-PLUS are un total de 43 de candidați.

Configurația celor înscriși în competiția pentru un mandat în Parlamentul European este următoarea: 1. Dacian Cioloş, preşedintele PLUS, 2. Cristian Ghinea (USR), 3. Dragoş Pîslaru (PLUS), 4. Clotilde Armand (USR), 5. Dragoş Tudorache (PLUS). 6. Nicolae Ştefănuţă (USR), 7. Vlad Botoş (USR), 8. Ramona Strugariu (PLUS), 9. Vlad Gheorghe (USR), 10. Alin Mituţă (PLUS), 11. Anamaria Naomi Reniuţ (PLUS), 12. Valeriu Nicolae (PLUS), 13. Oana Ţoiu (PLUS), 14. Radu Ghelmez (USR), 15. Liviu Iolu (PLUS).