Lazăr: Regret că drama disidentului Filip a fost folosită de oameni interesați pentru a ataca Justiția / Din 2017, am vreo 30 de sesizări la Inspecţia Judiciară și zeci de denunțuri la Secția specială

Site-ul luju.ro a publicat documente care ar arăta cum un procuror din județul Alba, pe numele său Augustin Lazăr, a refuzat în două rânduri să elibereze un disident anticomunist, acest lucru întâmplându-se la mijlocul anilor '80. Potrivit sursei citate, numele procurorului din acest caz este identic cu cel al actualului procuror general al Romaniei, iar cazul se petrecea la Penitenciarul Aiud din județul Alba, județ din care provine și actualul procuror general. Cei de la Lumea Justiției precizează că nu știu dacă procurorul din această cauză este unul și același cu actualul procuror general, Augustin Lazăr.









"Este o grosolănie să spui că procurorul închidea sau deschidea pe cineva în penitenciar, că modifica mandatul de executare a pedepsei, la care umbla doar judecătorul. Printre cele 50-60 de dosare, era posibil să fie și o persoană ca domnul Filip și condițiile erau verificate în același mod la toate persoanele, indiferent de ce condamnare aveau. Procurorul nu avea contact cu condamnatul din penitenciar, iar comisia era la grefa penitenciarului. Îmi exprim regretul pentru drama acestui om despre care acum am auzit, pe care nu l-am cunoscut. Se vede că a suferit nevinovat. El avea o condamnare dată de un tribunal militar și se afla la Aiud în executarea unei pedepse", a declarat Augustin Lazăr, potrivit Mediafax.Procurorul general a precizat însă că drama disidentului a fost folosită de cei interesați să atace sistemul judiciar."Regret că drama acestui om, un disident politic care a crezut în convingerile sale și a fost un om de onoare, a fost folosită de oameni interesați, pentru a ataca Justiția, Ministerul Public, procurorul general. Aceste acte se știe că erau cunoscute și desecretizate de ani de zile, dar nu au fost scoase decât acum, când e nevoie să satisfacă interesele celor care au un interes major în procedurile judiciare și pentru care se obține cu dificultate un aviz de urmărire penală, persoane interesate de postul de procuror general", a mai spus Augustin Lazăr."Adevărul va ieși la lumină, în mod cert. Mai greu, dar va ieși. Ei își vor cere scuze public, dacă vor avea această onoare, pentru ceea ce fac, atacând sistematic toate instituțiile Justiției, Ministerul Public și Procurorul General. Sunt foarte interesați să vină cineva care să facă plecăciuni în fața cui trebuie. Prea a deranjat Procurorul General... Prea a avut păreri independente. După ce am fost denunțat că fac parte dintr-un grup infracțional, cu liderii Uniunii Europene, ce ar putea să mă impresioneze mai mult acum? Eu știu că sunt un magistrat cinstit al Ministerului Public și de-a lungul carierei mele profesionale m-au denunțat doar cei pe care i-am cercetat. Mulți m-au denunțat că am comis diverse abuzuri împotriva lor, dar după ce s-au făcut verificările respective s-a constatat că totul este în regulă", a declarat Augustin Lazăr, potrivit Mediafax.Procurorul general a reiterat ideea potrivit căreia, în 37 de ani de carieră judiciară, nu a fost cercetat disciplinar, precizând că au fost făcute doar verificări prealabile și nu a ajuns niciodată la cercetare disciplinară, pentru că nu au existat indiciii temeinice că ar fi săvârșit vreo abatere disciplinară.„Mereu am respectat adevărul și onoarea de magistrat public și degeaba se tot agită ei să îmi pună în sarcina diverse acuze, că sunt cu atât mai ridicoli cu cât se leagă de un om care nu a avut nici măcar un avertisment în 37 de ani de activitate profesională. (...) Din 2017, la zi, am vreo 30 de sesizări pe la Inspecția Judiciară și nu știu câte zeci de denunțuri la Secția Specială. Fiecare poate să facă pe denunțătorul, că le permite... Ei, bine, nu știu un lucru. Din materialitatea actelor poți să îți dai seama și de intenția frauduloasă a cuiva, intenția rea de a aduce pe cineva în față organului judiciar", a mai spus Augustin Lazăr pentru Realitatea TV. Inspecţia Judiciară s-a autosesizat ca urmare a apariţiei în spațiul public a unor informaţii potrivit cărora procurorul general Augustin Lazăr, înainte de 1989, ca procuror la Alba, ar fi refuzat că elibereze un disident anticomunist și face verificări.La rândul său, Călin Popescu Tăriceanu i-a trimis miercuri o scrisoare deschisă președintelui Klaus Iohannis , prin care îi cere să semneze urgent decretul de revocare din funcție a procurorului general, urmare a dezvăluirilor potrivit cărora Augustin Lazăr a fost implicat în persecutarea disidentului Iulius Filip. Și purtătorul de cuvânt al PSD, Lia Olguța Vasilescu, i-a cerut procurorului general să își dea demisia imediat și să își ceară scuze public pentru că a ocupat această înaltă funcție din sistemul judiciar românesc, deși „a întreprins acțiuni de poliție politică în timpul regimului comunist”. Augustin Lazăr a respins acuzele lansate de Lia Olguța Vasilescu potrivit cărora ar fi făcut poliție politică , precizând că o astfel de dezinformare este contrazisă de adeverințele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Procurorul general apreciază că atacurile concertate din ultimele zile la adresa sa, în contextul derulării procedurii de desemnare a viitorului procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, urmăresc atât decredibilizarea sa în calitate de procuror general, cât și destabilizarea Ministerului Public.