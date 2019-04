Tăriceanu, mesaj pentru Dăncilă: Suntem în orice moment dispuși să dăm vot pentru remaniere

Liderii Coaliției s-au întâlnit marți seară în biroul lui Liviu Dragnea, pentru a discuta planul PSD-ALDE după refuzul președintelui Iohannis de a numi noii miniștri propuși de PSD-ALDE. Social-democrate au amânat restructurarea, preferându-se varianta interimatului la cele trei ministere.













Citește și:



„Atât eu, cât și partenerul de coaliție, PSD, președintele partidului, Liviu Dragnea, suntem în orice moment dispuși să acordăm votul în Parlament pentru remaniere. Mai departe, ce pași face primul-ministru nu știu, este opțiunea domniei sale, dar bazat pe experiența pe care am avut-o, într-o situație de acest gen eu nu aș fi ezitat nicio secundă să cer Parlamentului votul pentru formula de remaniere sau de restructurare pe care doresc să o propun. (...) Nu știu ce gânduri are dna prim-ministru. Ce face doamna prim-ministru în acest moment, nu sunt la curent”, a declarat Tăriceanu.El a mai spus că este „treaba primului ministru” să decidă când va cere votul Parlamentului pentru o eventuală restructurare a Executivului și l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis că este „în afara Constituției” pentru că a refuzat cele trei propuneri de miniștri.„Președintele este în afara Constituției. Dacă persoanele nu au vreo interdicție de execitare a drepturilor civice, dacă nu au interdicția de a ocupa funcții publice, atunci poate președintele să refuze propunerile făcute de primul ministru. Altfel, singura persoană care este responsabilă pentru îndeplinirea programului guvernamental este primul ministru. Președintele nu are nicio prerogativă în îndeplinirea programului guvernamental. Deci în ceea ce privește legalitatea, președintele poate să aibă obiecțiuni, dar nu este cazul propunerilor înaintate, dar în ceea ce privește oportunitatea președintele nu are nici cel mai mic rol de jucat. Din această păerspectivă, președintele este în afara Constituției”, a adăugat Tăriceanu.