Liviu Dragnea: La Parchetul General este o sesizare de la SRI în care se spune că Dragnea și PSD boicotează referendumul / Sunt parlamentari Pro România care au început să contacteze colegi să vină înapoi în PSD

Întrebată dacă este supărat pe premierul Viorica Dăncilă, care a anunțat că va vota la referendum, neanunțând însă și cum anume va vota, Liviu Dragnea a replicat: "Doamne ferește. Foarte bine, este o țară liberă!".









Dragnea: Sunt disperați să nu slăbească presiunea pe completul de judecată



Liviu Dragnea a mai declarat la România TV că există o presiune imensă pe completul de judecată ce urmează să se pronunțe în dosarul său, acestea venind din partea sistemului, la comanda președintelui Klaus Iohannis.



"Dar ăștia sunt disperați să nu slăbească presiunea pe completul de judecată, pentru că sunt presiuni inimaginabile. Tot sistemul, la comanda lui Iohannis, cum a făcut și la fond, știu ce zic: SRI, Pahonțu, oameni din DNA", a declarat Liviu Dragnea, potrivit Mediafax.



Întrebat dacă are informații potrovot cărora președintele Klaus Iohannis ar încerca să influențeze completul de judecată, liderul SD a completat: "Am visat eu".



Legat de audierea persoanelor implicate în dosarul angajărilor ilegale, Dragnea a afirmat: " Pentru cele două fete care s-au angajat la Direcția Copilului, amândouă au spus că eu nu le-am spus să se angajeze acolo. Au spus ca nu le-am spus sa nu meargă la serviciu. Doamna directoare a spus la fond ca nu m-a forțat omul ăsta nici să falsific, nu e nicio probă în dosar, fiind nevinovat total, la ce te poți gândi?", a mai spus Dragnea.









Dragnea: Iohannis mă visează. Astea sunt visele lui că se schimbă majoritatea



Dragnea a mai declarat că ideea de schimbare a majorității parlamentare după alegeri, idee invocată de șeful statului Klaus Iohannis, este un vis al acestuia și nu are nicio bază.



"Omul ăsta se scaldă în ridicol de foarte mult timp. Pentru mine nu e final de campanie tensionată. PSD nu a boicotat niciun referedumul, ba dimpotrivă, cei care au boicotat au fost PNL, USR PLUS la referendumul pentru familie, de exemplu. Am văzut un filmuleț că spunea acest om în 2009 că a votat pentru prezidențiale și referendumul e inutil. Omu ăsta minte întruna. Nu am fost condamnat pentru fraude la referendum. Nu am falsificat niciun vot și s-a demonstrat asta, dar pentru că era comanda să fiu condamnat, am fost condamnat că prin faptul că am cerut votanților PSD să vină la vot, votanții PSD ar putea studia listele permanente, cele care sunt peste tot publice, ar fi putut afla din liste adresa și ar fi putut să încalce legea protecței datelor personale. Am fost condamnat pentru ceva ce nu există. Nu are nicio legătură cu frauda la referendum", a declarat Liviu Dragnea, la România TV.



"Eu îi spun lui Iohannis, astea sunt visele lui că se schimbă majoritatea, ce legătută are cu europarlamentarele sau refrendumul. Hai să vedem ce hotărărsc românii duminică. PSD va fi aici si luni și marți și în decembrie când va fi izgonit de la Cotroceni. 4. Mă visează omul ăsta și ziua și noaptea. Cum să mor, cum să mă condamne. După europarlamentare anunțăm (n.r.: candidatul la prezidențiale) nu am spus că îmi anunț candidatura",a mai spus Dragnea.











Dragnea, despre Pro România: Sunt parlamentari care au început să contacteze colegi



Liderul PSD Liviu Dragnea a mai susținut la România TV că mai mulți membri social-democrați plecați spre Pro România dau semnale că vor să revină deoarece nu mai au încredere în proiect, susținând că semnale negative vin și din partea alegătorilor care se tem că își pierd votul dacă aleg un partid ce poate rata pragul.



"Erau membri de partid și i-a convins Ponta. Oamenii au început să se lămurească și sunt parlamentari care au început să contacteze colegi să vină înapoi. O să discutăm fiecare caz în parte, iar în județe cei care au fost numiți președinți de organizații nu mai vor să facă campanie pentru că oamenii au început să spună nu îmi irosesc votul pentru că nu cred că voi faceți 5% de ce să îmi irosesc votul pentru că votul dacă îl dau și nu face 5% se redistribuie la PNL, la USR, nu sunt cu ăștia. Ori votez cu PSD, că nu prea am chef să votez cu serviciile și securiștii, ori stau acasă", a declarat Liviu Dragnea, conform Mediafax.



Întrebat dacă în prezent conduce un partid liber de securiști, liderul PSD a spus: "Grosul a plecat".



"Nu prea am vorbit de Pro România în această campanie. Să vedem cine merge în PE. USR-PLUS vor intra în mișcarea lui Macron. Ponta a anunțat că vor intra în mișcarea lui Macron. Macron vrea o Europă cu două viteze, o Cortină de Fier. USR, PLUS și Pro România vor susține ca România să fie de categoria a doua", a mai spus Dragnea.



"Eu îl înțeleg pe Iohannis că e disperat, dar e vina mea sau a altuia? Păi ăsta a uitat întrebările pe care le-a pus. Ce să înțeleagă lumea? În primul rând, întrebările alea nu au fost făcute de el. Da chiar atât de minte scurtă să ai să nu reții două propoziții? Despre referendumul ăsta... La Parchetul General este o sesizare de la SRI în care mi s-a spus „domnule, vedeți că Dragnea și conducerea PSD vor să boicoteze referendumul”. Da, domnule, eu așa am primit informația din Parchetul General, dacă nu e așa, să mă contrazică, că totuși documentele astea rămân. Nu știu, i-o controla cineva", a declarat Liviu Dragnea, potrivit Mediafax.Liderul PSD a anunțat că social-democrații susțin temele referendumului."Eu dacă spun că merg să votez la referendum și spun „domnule, mergeți și votați la referendum și votați da”, mă ia ca în 2012, nu? Dacă spun „eu nu merg la referendum și nu votez”, se spune „ah, deci boicotezi referendumul”. Așa, mai bine, nu vorbesc despre el. E clar. Partidul a vorbit prin vocea mea că noi susținem temele de la referendum, ca teme", a completat Liviu Dragnea.