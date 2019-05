Tăriceanu: Nu văd niciun motiv pentru ca să renunțăm la doamna Dăncilă

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat miercuri seara că nu vede niciun motiv pentru schimbarea din funcție a premierului Viorica Dăncilă, însă susține că ar fi fost mai potrivită o restructurare a Executivului, nu o remaniere.”Nu schimba niciodată caii în mijlocul râului”, a apreciat el, potrivit Mediafax.

”Există o vorbă în engleză care spune așa: Never change horses in the meedstreet - Nu schimba niciodată caii în mijlocul râului. Nu văd niciun motiv pentru ca să renunțăm la doamna Dăncilă, să schimbăm primul-ministru”, a declarat la Realitatea TV călin Popescu Tăriceanu.

El a apreciat că este nevoie, însă, de ”anumite retușuri” la nivelul echipei guvernamentale.

”De altfel, a și făcut propunerea și cred că era mult mai potrivit ca doamna Dăncilă să recurgă la formula restructurării prin Parlament, având în vedere refuzul dat de președinte. dar este atibutu funal al premierului să decidă cum face remanierea . Nu aș vrea să ajungă la vorba mea că ar fi trebuit o restructurare”, a mai spus liderul ALDE.