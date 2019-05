Antena 3, emisiune dedicată lui Radu Mazăre cu mama și fiul în platou

"Nu e ușor să mergi să-ți vezi copilul în situația respectivă, mai ales că îl cunosc foarte bine, știu foarte bine ce a făcut, că e nevinovat, că a fost condamnat așa cum a fost condamnat. Mi-a fost foarte greu, dar nu am vrut să arăt niciun moment sentimentele pe care le am pentru că știu că l-aș fi făcut să sufere. Am două operații pe cord, am un stimulator la inimă, vă dați seama cum este și în ce stare mă simțeam, iar dorința lui cea mai mare este să nu sufăr, să nu pățesc ceva. Cred că ne-am menajat reciproc. El a zâmbit și mi-a spus că trece cu bine, că suportă ușor și să nu-mi fac probleme pentru el, iar eu l-am încurajat și i-am spus că împreună, ceea ce este adevărat, el, cu mine și cu frații săi, vom trece peste acest episod", a declarat Gabriela Victoria Mazăre, la Antena 3.

"A doua zi după ce am aflat că a fost, practic, sechestrat acolo, am plecat la el. La Paris am ajuns după 9 zile, după ce el a fost în sediul unei poliții din Madagascar, din Capitală, și ulterior într-o închisoare cu niște condiții foarte-foarte grele. Nu știam că ne nimerim în același avion. Am plecat din Madagascar cu primul avion pe care l-am găsit în ziua respectivă când am aflat că va fi trimis și așa era conexiunea de la Paris spre București. Am vrut să-i dau o sticlă de apă, dar mi s-a spus că nu pot. După aia, stewardesele mi-au spus că au ele grijă de dânsul. Ulterior, după ce semnul de centuri a fost stins, m-am ridicat și am încercat să stabilesc un contact vizual și să-i fac un semn de încurajare", a declarat și fiul lui Radu Mazăre, Răducu Mazăre.

Acesta a precizat că închisorile din Madagascar sunt recunoscute pentru condițiile extrem de grele.

"În închisoare, străinii care nu sunt din Madagascar au parte de un privilegiu ceva mai mare în sensul în care au parte de vizite într-o altă încăpere. Altfel, deținuții locali sunt vizitați chiar în camerele în care stau, în curtea în care stau. Legat de închisoare, nu am văzut niciodată așa ceva, decât în filme. Aveau mai multe porți prin care treceau - oamenii cereau bani ca să deschidă aceste porți. Practic, deținuții de acolo, gardienii fiind mai puțini. Deținuții aveau propria lor organizare. El era singurul european dintre mii de oameni. În camera în care era erau 45 de persoane. Trebuia să stea la rând când mergea la toaletă. Mâncarea și-o achiziționau din piața centrală, ca să o numesc așa, care era un fel de bazar. Trebuia să-și cumpere mâncarea. Cei care nu aveau bani se duceau într-un colț unde li se dădea o farfurie cu orez", a completat fiul fostului edil.

Răducu Mazăre a precizat că nu știe cine a făcut arestarea. "Nu li s-a dat nicio hârtie avocaților ca să vadă ce se întâmplă, pe care să o poată contesta ulterior. E greu de spus cine a făcut arestarea, pentru că cei care l-au ridicat nu s-au legitimat, nu s-au prezentat ca fiind Interpol sau altă instituție. Am intrat pe site-ul Interpol să văd dacă apare tatăl meu pe acea listă roșie cum o numesc ei și nu l-am găsit nicăieri acolo", a completat tânărul.

Miercuri dimineață, Radu Mazăre a fost vizitat de către mama și fiul său. Fostul primar este actualmente încarcerat la Penitenciarul Rahova, în perioada de carantină de 21 de zile. După trecerea acestei perioade, autoritățile urmează să decidă unde va executa Radu Mazăre perioada de 9 ani de închisoare, sentință definitivă la care a fost condamnat în dosarul terenurilor și plajelor din Constanța.