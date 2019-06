Barna despre OUG privind alegerea preşedinţilor de CJ: Ar putea fi o neplăcută surpriză pentru PSD

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat luni seară, la B1 TV, că s-ar putea ca ordonanţa de urgenţă prin care se reintroduce votul uninominal pentru preşedinţii de consilii judeţene să fie "o foarte neplăcută surpriză" pentru PSD, potrivit Agerpres."Dacă ne uităm la rezultatele electorale de duminică, această modificare s-ar putea să fie o foarte neplăcută surpriză pentru vechea clasă politică şi pentru PSD în mod particular, pentru că dacă la primăria locală se votează pe persoane, la judeţ este un vot mult mai politic şi acolo Alianţa USR PLUS şi partidele din Opoziţie sunt pe creştere, iar românii şi-au dat seama că există o alternativă pe care se pot baza şi în care pot avea încredere. Ordonanţa s-ar putea să salveze doar câţiva baroni pe profilul domnului Oprişan. Calculul pe care l-au făcut eu îl consider un calcul greşit, s-au gândit că datorită situaţiei generate de votul de duminică Alianţa USR PLUS şi celelalte partide de Opoziţie vor avea consilieri numeroşi şi atunci şansa unui Oprişan să rămână preşedinte de consiliu judeţean este foarte mică. S-au gândit că poate reuşesc să îi prostească pe cetăţeni. Problema e că cetăţenii s-au trezit şi văd foarte clar că acele judeţe puternic baronizate sunt cel mai puţin dezvoltate", a spus Barna la B1 Tv.În opinia sa, prin acţiunile din ultima vreme, cum au fost demiterile de către premier ale unor consilieri şi şefi de instituţii, social-democraţii încearcă să aşeze toată responsabilitatea pe umerii lui Liviu Dragnea."Asta este fals. Liviu Dragnea a dus România la marginea Europei şi în halul acesta de tensiune şi emoţie socială împreună cu o gaşcă întreagă de ciraci, a fost o grămadă de oameni în jurul său care l-au susţinut", a afirmat Barna.Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă care prevede alegerea preşedinţilor de consilii judeţene prin vot direct de către cetăţeni, a anunţat, luni, vicepremierul Daniel Suciu."Astăzi am adoptat o ordonanţă de urgenţă care cred că este foarte bine-venită. Una dintre lecţiile pe care trebuie să le învăţăm cu toţii este că votul este esenţa democraţiei şi atât timp cât oamenii au posibilitatea să îşi aleagă direct reprezentanţii, trebuie să facem şi noi acelaşi lucru. Până astăzi exista o diferenţă în alegerea reprezentanţilor, în special în administraţia publică locală. Dacă primarul este ales uninominal, preşedintele de consiliu judeţean era ales ca urmare a votului consilierilor judeţeni. Considerăm şi am considerat că acest lucru trebuie să înceteze şi mă bucur foarte mult că astăzi Guvernul a adoptat această măsură - să aducem cetăţeanul foarte aproape de actul decizional", a declarat Suciu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.