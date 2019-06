Paul Stănescu: Probabil că vom veni cu o remaniere mai amplă, după moţiunea de cenzură / Sunt convins că moţiunea nu va trece; parlamentarii Botnariu şi Bogaciu vor reveni la PSD

"Vă spun deschis, nu voi merge în Executiv din considerentele următoare: cred că partidul are mare nevoie de unitate, de solidaritate, partidul trebuie să fie reorganizat (...). Sunt colegi mult mai tineri ca mine care pot avea anumite funcţii, o să facem o analiză pentru că (...) trebuie obligatoriu ca relaţiile dintre instituţiile statului să funcţioneze foarte bine. Şi eu sunt convins că vom avea colegi pentru aceste ministere şi instituţii ale statului, dar eu spun mai simplu: trebuie să mai fie cineva şi la munca de jos", a spus preşedintele executiv interimar al PSD, care este şi preşedinte al organizaţiei social-democrate din judeţul Olt.









Paul Stănescu: Sunt convins că moţiunea nu va trece; parlamentarii Botnariu şi Bogaciu vor reveni la PSD





Paul Stănescu s-a declarat convins că o moţiune de cenzură nu va trece, deoarece guvernul este susţinut de majoritatea parlamentară iar la PSD se vor întoarce doi parlamentari de Ilfov.



Stănescu a susţinut că partidele din opoziţie nu vor reuşi să obţină numărul necesar de voturi pentru a trece o moţiune de cenzură.



"Sigur că ne temem, e o moţiune în care, practic, se numără matematic câte voturi sunt. Dar nu uitaţi că ei (opoziţia - n.r.) sunt obligaţi să facă 233 de voturi, nu noi (...), ca să cadă guvernul. Eu cred că avem o majoritate bună (...). Marcel Ciolacu e un om de partid şi sunt convins că el va face majoritate şi la Camera Deputaţilor. Sunt convins de lucrul ăsta, că vom reuşi să avem majoritate şi la Cameră, la Senat nu se pune problema, pentru că PSD are majoritate singur. Sunt convins că vom reuşi să avem majoritate, sunt convins că moţiunea nu va trece. (...) E foarte complicat (să aibă Opoziţia majoritate de voturi - n.r.), nu vor reuşi să facă lucrul acesta, indiferent de toate aranjamentele pe care le vor face", a spus Stănescu la Antena 3.



În privinţa păstrării numărului de parlamentari, Paul Stănescu a afirmat că nu sunt semnale că ar urma să plece senatori şi deputaţi de la PSD, dimpotrivă, că vor reveni doi parlamentari.



"Am avut o discuţie cu toţi colegii noştri, am avut o discuţie cu preşedintele Viorica Dăncilă, cu grupurile parlamentare, urmând ca luni (...) să avem din nou o întâlnire cu toate grupurile; am avut din nou întâlniri cu organizaţiile, adică cu preşedinţi de organizaţii, parlamentari, singurii care au plecat dintr-o parte în alta, când au fost la PSD, când au fost la Pro România, sunt doi deputaţi de la Braşov, atât. În rest, nu avem alte semnale şi nu cred, ba din contră, e posibil să mai aducem (...). Senatorul Botnariu, care e independent, senatorul de Ilfov, va veni la PSD şi mai este şi un deputat (...), doamna deputat Bogaciu şi ea va reveni în PSD, aşa că nu pierdem. (...) Nu (va trece moţiunea - n.r)", a conchis senatorul PSD.





Stănescu a afirmat că PSD trebuie să facă în următoarea reuniune a Comitetului Executiv (CEx) o analiză "profundă" a rezultatului alegerilor europarlamentare, în aceeaşi şedinţă urmând să fie discutată şi chestiunea pactului propus de preşedintele Klaus Iohannis, scrie Agerpres.El a adăugat că expiră perioada perioada de interimat la unele ministere şi se aşteaptă ca preşedintele Iohannis să dea "cât mai repede" un răspuns referitor la propunerile de miniştri înaintate de premier."Aşteptăm ca preşedintele - pentru că o să fie JAI-ul şi nu se poate duce un ministru interimar la JAI - să numească cât mai repede miniştrii pe care doamna prim-ministru i-a trimis spre validare la Cotroceni. Doamna prim-ministru l-a întrebat, mi-a spus lucrul ăsta, l-a întrebat şi a zis 'cât de repede', acesta a fost răspunsul (...). Cât de repede nu ştiu ce înseamnă, pentru că deja cred că pe 6 expiră şi interimatul, adică mâine. Deci mâine ar trebui să îi cheme la Cotroceni, să îi valideze. (...) (Corlăţean - n.r.) cred că nu, o altă propunere (va trebui făcută - n.r.). Aproape sigur că va pleca şi Viorel Ştefan, probabil că doamna prim-ministru urmează să facă o analiză mai amplă şi probabil că vom veni cu o remaniere mai amplă, spun eu, nu acum, imediat, poate puţin mai târziu, dar e decizia prim-ministrului aici (...), cred că după moţiunea de cenzură", a afirmat Stănescu la Antena 3.Senatorul Paul Stănescu, fost vicepremier şi ministru al Dezvoltării, a spus că nu va intra din nou în Guvern.