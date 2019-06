Cioloș, despre prezidențiabilul Alianței USR-PLUS: Unul dintre noi o să candideze, cu siguranță

Dacian Cioloș a declarat luni seară, la România TV, că el sau Dan Barna va candida, din partea Alianței USR-PLUS, la alegerile prezidențiale, precizând că este firesc ca Alianța să aibă un candidat, în contextul scorului bun obținut la europarlamentare, potrivit Mediafax.

„Unul dintre noi o să candideze cu siguranță. Vom face echipă oricum în orice formă ar fi candidatura”, a afirmat Dacian Cioloș, luni seară, la România TV.

Întrebat cum va fi rezolvată colaborare cu PNL, în condițiile în care Alianța va da un contracandidat pentru Klaus Iohannis la prezidențiale, liderul PLUS a spus că nu există niciun argument ca a treia forță politică din România să nu dea un candidat pentru mandatul de la Cotroceni.

„Am avut peste 22% la ultimele alegeri. Suntem una dintre cele trei forțe politice principale ale țării. Vedeți vreun argument să nu avem un candidat, în condițiile în care suntem una dintre principalele forțe politice din țară? Am putea noi explica cumva că nu avem candidat după ce am obținut rezultatul acesta? Deci e firesc. Nu are nicio legătură cu alte candidaturi de la alte partide. Fiecare partid ar dreptul să își prezinte candidatura și o să discutăm despre programele noastre politice în campanie”, a explicat Cioloș.

Chestionat cum vor coopera partidele de opoziție pentru a da jos Guvernul Dăncilă prin moțiune de cenzură, în contextul concurenței pentru funcția prezidențială, Dacian Cioloș a replicat: „Eu cred că și PNL și colegii de la USR au declarat foarte clar că vor susține o moțiune de cenzură pentru ca Guvernul acesta să plece, pentru că vedem de ce e capabil acest Guvern”.

Liderul USR Dan Barna a declarat, la Marius Tuca Show, că își va asuma opțiunea de prezidențiabil, dacă USR și PLUS vor ajunge la această concluzie. Mai mult, Barna susține că cele două partide vor merge, cel mai probabil, cu un tandem prezidențiabil - premier.

Totodată, acesta a afirmat că ar putea fi și o a treia persoană care să fie preferată de cele două formațiuni: „Vom decide care e cea mai bună variantă și în funcție de asta va fi unul sau altul dintre noi sau un terț candidatul Alianței. Noi am spus că vom avea un candidat propriu. Poate fi de la USR sau PLUS”.