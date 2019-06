Adrian Țuțuianu (Pro România) la RFI: Suntem în discuții cu 10-15 parlamentari ai Puterii, în vederea moțiunii de cenzură. Rămâne să vedem dacă trecerea lor în Pro România se va produce în următoarele zile

Adrian Țuțuianu spune că ”dacă suntem atenți la situația de astăzi, este clar că această moțiune nu are șanse să treacă, în condițiile în care mai sunt necesare 19-20 de voturi. Rămâne să vedem în ce măsură partidele politice din Opoziție vor reuși să convingă parlamentari din PSD și ALDE să se alăture acestui demers. În ce ne privește pe noi, cei din Pro România, suntem în discuție cu parlamentari din PSD și din ALDE, pentru a consolida grupul nostru parlamentar. Dacă de astăzi până marți se vor alătura grupului nostru și alți parlamentari, vor susține și ei moțiunea, este un lucru pe care l-am convenit între noi”.Întrebat cu câți parlamentari de la PSD este în discuții Pro România, senatorul a răspuns: ”Suntem în discuții cu 10-15 parlamentari și de la Camera Deputaților și de la Senat. Rămâne să vedem dacă trecerea lor în Pro România se va produce în următoarele zile. Cred că este datoria în egală măsură sau poate mai mult datoria PNL și USR, ca inițiatori ai moțiunii, să facă același lucru, adică să încerce să convingă parlamentari din PSD și din ALDE să se alăture acestui demers”.Adrian Țuțuianu pledează pentru un Guvern de coaliție mai largă, în cazul în care moțiunea de cenzură va trece: ”Eu cred că trebuie să fie pus în loc un Guvern de coaliție mai largă, nu chiar de uniune națională, pentru că ieri (joi-n.r.) am văzut că un asemenea demers ar fi imposibil, în condițiile în care PSD și ALDE nu au semnat pactul propus de președinte, dar un Guvern care să fie format din profesioniști, care să fie asumat politic de partidele care îl constituie, iar noi am venit și cu o soluție de prim-ministru, pentru că suntem un partid de profesioniști, domnul Sorin Câmpeanu”.​​​