Dan Barna: După rezultatele din 26 mai am primit telefoane foarte feng shui, inclusiv de la PSD

„După rezultatul din 26 mai, am început să primesc telefoane foarte feng shui de la personalități din ultimii 30 de ani din politică. Nu ar fi elegant din partea mea (să dau nume - n.r.). Da (am primit telefoane și de la PSD - n.r.). Să colaborăm, să ne ajute cu niște primari”, a afirmat Dan Barna, întrebat la TVR 1 de jurnalistul Ion Cristoiu dacă s-a confruntat cu „fripturismele din alte partide”, oameni care vor să vină spre USR.Liderul USR a precizat că partidul are filtre foarte clare și criterii de adeziune la partid, multe dintre ele care țin de integritate.„Avem filtre foarte clare. Avem niște criterii de integritate care nu permit celor care au fost în conducerea altor partide, celor care au fost în alte partide decât după perioade de niște ani. Avem niște criterii de integritate. Bineînțeles partea fără condamnări penale, acelea sunt elemente față de care nu discutăm”, a spus Barna.Acesta a adăugat că Alianța USR-PLUS este privită ca „un nou star al politicii românești” și de aceea mulți vor să adere la cele două partide.„Noi avem două componente. O dată necesitatea de a crește, pentru că totuși suntem un partid relativ mic. Și noi și colegii de la PLUS suntem undeva în zona 10-12.000. Suntem partide mici chiar și împreună. Suntem la jumătatea numărului de posturi necesare la candidaturi locale. Suntem o organizație care trebuie să continue să crească. Pe de altă parte, este tentația multora de a se lipi de acest nou star, pentru că noi avem aparența de nou star al politicii românești - Alianța USR-PLUS. Atunci sunt foarte care vin cu entuziasm și mulți, la o verificare simplă rezultă că au fost doi ani la PRM, trei ani nu știu unde. Avem filtre și pentru candidații comuni pe care îi vom avea”, a conchis Dan Barna.